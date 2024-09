Anni dopo, poiché l'azienda continuava ad affidarsi alla soluzione Planning Analytics per le sue attività di pianificazione, ha deciso di passare all'ultima versione per trarre vantaggio da prestazioni migliorate e altre funzioni. In collaborazione con l'IBM Business Partner avantum consult GmbH, Knauf ha implementato la soluzione APOLLO di avantum, basata sulle ultime versioni di Planning Analytics.

In sole otto settimane, avantum ha aiutato Knauf ad aggiornare il sistema e a creare funzioni per bilanci, profitti e perdite (P&L). Knauf può inoltre utilizzare la nuova versione per raccogliere in un database consolidato i rendiconti P&L di tutte le filiali del mondo ed eseguire la pianificazione e la previsione dei risultati per l'intera organizzazione. La soluzione APOLLO si integra con il software SAP Business Warehouse (BW) di Knauf.