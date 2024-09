Swisscom ha invitato tre fornitori a eseguire delle simulazioni concettuali (POC) per una nuova soluzione di pianificazione e analisi. "In questo POC IBM ha ottenuto di gran lunga i punteggi migliori e impiegando il minor numero di risorse", afferma Goetschi. Swisscom ha poi collaborato con IBM Services® per sostituire la soluzione in uso con IBM® Planning Analytics, adottando un approccio di coaching molto agile.

L'azienda ha implementato i moduli di Planning Analytics per la pianificazione e il reporting per circa 2.150 utenti. L'obiettivo dell'operazione era ridurre il livello di complessità, sfruttare un sistema di pianificazione basata su driver e centralizzare e sviluppare un modello globale integrato capace di combinare dati finanziari e operativi. Data l'estrema pressione sui prezzi nel settore delle telecomunicazioni, Swisscom si è focalizzata sul ricavo medio per utente (ARPU) come metrica d'analisi. Una squadra composta da personale di Swisscom e da un consulente IBM ha guidato l'implementazione, per poi agevolare il rollout in tutta l'azienda.

Anche se questa trasformazione ha riguardato soprattutto l'implementazione di una tecnologia più avanzata, Swisscom ha investito anche nella riprogettazione dei processi. L'azienda impiega già da molto tempo IBM Cognos® Controller per le operazioni di consolidamento finanziario, e ha tratto grande beneficio dal consolidamento dei dati di planning quasi in tempo reale e della possibilità di riversare i dati in Planning Analytics. Swisscom ha inoltre creato un cloud privato per consentire alle proprie filiali di utilizzare Planning Analytics.

La soluzione IBM adottata da Swisscom gestisce la pianificazione e la reportistica, il consolidamento finanziario e le chiusure contabili, oltre alle attività di project planning e di controllo. La soluzione offre inoltre funzionalità integrate di pianificazione interaziendale utilizzando IBM TM1®, il motore di calcolo IBM che alimenta il software Planning Analytics.