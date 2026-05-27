Cosa succede dopo gli applausi

Le sfilate di moda generano forte risonanza emotiva, attenzione mediatica e rilevanza culturale, ma trasformare questo impatto in un coinvolgimento online duraturo e in fiducia all’acquisto rimane una sfida costante per il settore della moda. Nell’e-commerce tradizionale, i capi altamente strutturati e ingegnerizzati, definiti da struttura, linee e illusioni ottiche, sono ancora per lo più rappresentati attraverso immagini statiche e tabelle delle taglie, lasciando aspetti critici come vestibilità, proporzioni e movimento aperti all’interpretazione. Per un brand come KATE BARTON, brand newyorkese noto per i suoi capi scultorei e altamente ingegnerizzati, questo divario generava spesso esitazione nel percorso d’acquisto, dove la visione progettuale dipende fortemente da come il capo appare e si muove sul corpo.

Allo stesso tempo, le aspettative per le esperienze digitali nella moda stanno evolvendo. Le pagine prodotto tradizionali risultavano sempre più inadeguate per i clienti in cerca di chiarezza, mentre partner e sponsor cercavano modi per estendere il coinvolgimento oltre un singolo momento. Per KATE BARTON, questo significava trovare un modo per trasferire l'essenza della passerella, ovvero come gli abiti appaiono realmente e si muovono, in un ambiente più partecipativo e orientato al commercio. La possibilità, per i clienti, di visualizzare meglio i capi sul proprio corpo è emersa quale passo naturale successivo, senza dover giustificare l’esperienza esclusivamente con metriche di vendita immediate o compromettere l’integrità creativa del brand.

Un’attivazione alla New York Fashion Week ha rappresentato il primo impiego nel mondo reale di questo approccio, rendendo la sfilata il formato iniziale di un sistema progettato per evolversi nell’e-commerce. Fornire un’esperienza credibile di prova virtuale degli abiti richiedeva output visivi realistici, prestazioni a bassa latenza e un accesso fluido su diversi dispositivi, insieme al riconoscimento visivo e all’interazione tramite voce e testo in quasi tutte le lingue, in un contesto dal vivo. Poiché questi requisiti andavano oltre ciò che poteva essere supportato dagli strumenti interni esistenti, KATE BARTON ha deciso di collaborare con Fiducia AI, un’azienda specializzata nella realizzazione di esperienze di AI di livello produttivo per l’interazione visiva e conversazionale, e con IBM per sviluppare una soluzione.