Modernizzare il digital banking con le API

Karnataka Bank modernizza l'integrazione per accelerare i servizi digitali
Karnataka Bank doveva modernizzare la propria infrastruttura bancaria digitale per accelerare l'introduzione di servizi come pagamenti digitali, elaborazione dei prestiti e integrazioni con terze parti, mantenendo connessioni sicure su molteplici sistemi interni ed esterni. La banca voleva allontanarsi dalle piattaforme di integrazione legacy e adottare un'architettura pronta per il futuro, in grado di supportare casi d'uso avanzati dell'AI e requisiti normativi in evoluzione.
Per raggiungere questo obiettivo, Karnataka Bank ha stretto una partnership con IBM per implementare IBM Cloud Pak for Integration on Red Hat® OpenShift®, creando una piattaforma API sicura, scalabile e agile che riduce il costo totale di proprietà e rafforza la sua base digitale.
Karnataka Bank ha collaborato con IBM per migrare dalla tecnologia legacy di integrazione a IBM Cloud Pak for Integration, una piattaforma container-native che unifica soluzioni di prim'ordine per API, eventi, messaggistica e applicazioni sotto un unico control plane. Questa modernizzazione ha spostato la banca dall’infrastruttura basata su VMware a microservizi containerizzati su Red Hat OpenShift, per una maggiore agilità.
La soluzione utilizza IBM App Connect Enterprise come motore centrale per l'integrazione e l'orchestrazione. Lavorando con IBM MQ e IBM API Connect, crea una piattaforma unificata in cui API Connect gestisce le chiamate esterne e le indirizza verso App Connect. Utilizzando un'architettura basata su API, App Connect automatizza l'orchestrazione e le complesse trasformazioni dei dati richieste prima del routing ai sistemi a valle. Questo supporta interazioni bancarie di base senza interruzioni, pagamenti digitali e servizi normativi come GST, CBDT, UIDAI e CERSAI.
Dopo la trasformazione, Karnataka Bank gestisce una piattaforma API sicura basata su container su Red Hat OpenShift con IBM Cloud Pak for Integration. I gateway digitali gestiscono il traffico API e consentono un rollout più rapido dei pagamenti digitali, dell'elaborazione dei prestiti e delle integrazioni di terze parti, mantenendo una connettività interna ed esterna sicura. La banca ha rafforzato la sicurezza, aumentato la scalabilità del 50% e ridotto i costi operativi del 30%, riducendo il costo totale di proprietà. La piattaforma supporta una comunicazione fluida tra sistemi interni, esterni e cloud e un'integrazione fluida con i servizi UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech e CBDT, aiutando la banca ad adattarsi più rapidamente ai requisiti di mercato e normativi in evoluzione.
Fondata nel 1924 e con sede a Mangaluru, Karnataka Bank (KBL) è una delle principali banche indiane del settore privato, con oltre 13 milioni di clienti retail, PMI e aziendali. Operando in 22 stati e 2 territori dell’Unione, la banca offre una gamma diversificata di servizi bancari e finanziari, dal banking personale e aziendale ai prodotti digitali e i servizi NRI.
IBM App Connect Enterprise è una piattaforma di integrazione basata su AI che unifica app, API e dati in ambienti ibridi. Offre funzionalità no-code, low-code e pro-code che consentono agli utenti aziendali e agli specialisti dell'integrazione di progettare, implementare e gestire le integrazioni con velocità e controllo.
Supportando modelli guidati da API, eventi e messaggistica, IBM App Connect Enterprise aiuta le organizzazioni ad accelerare l'automazione, modernizzare i sistemi legacy e connettere in modo sicuro applicazioni tra implementazioni on-premise, cloud e containerizzate. È disponibile anche come parte di IBM Cloud Pak for Integration, insieme a IBM MQ e IBM API Connect, per consentire alle organizzazioni di integrare applicazioni, dati e API in ambienti ibridi.
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Red Hat e OpenShift sono marchi o marchi registrati di Red Hat, Inc. o delle sue società controllate negli Stati Uniti e in altri paesi.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.