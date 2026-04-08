Modernizzare il digital banking con le API

IBM App Connect Enterprise è una piattaforma di integrazione basata su AI che unifica app, API e dati in ambienti ibridi. Offre funzionalità no-code, low-code e pro-code che consentono agli utenti aziendali e agli specialisti dell'integrazione di progettare, implementare e gestire le integrazioni con velocità e controllo.

Supportando modelli guidati da API, eventi e messaggistica, IBM App Connect Enterprise aiuta le organizzazioni ad accelerare l'automazione, modernizzare i sistemi legacy e connettere in modo sicuro applicazioni tra implementazioni on-premise, cloud e containerizzate. È disponibile anche come parte di IBM Cloud Pak for Integration, insieme a IBM MQ e IBM API Connect, per consentire alle organizzazioni di integrare applicazioni, dati e API in ambienti ibridi.