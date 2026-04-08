Modernizzare il digital banking con le API

Karnataka Bank modernizza l'integrazione per accelerare i servizi digitali

Primo piano di una mano che inserisce una carta di debito in un bancomat automatico (ATM)
Modernizzare il digital banking per un'agilità pronta per il futuro

Karnataka Bank doveva modernizzare la propria infrastruttura bancaria digitale per accelerare l'introduzione di servizi come pagamenti digitali, elaborazione dei prestiti e integrazioni con terze parti, mantenendo connessioni sicure su molteplici sistemi interni ed esterni. La banca voleva allontanarsi dalle piattaforme di integrazione legacy e adottare un'architettura pronta per il futuro, in grado di supportare casi d'uso avanzati dell'AI e requisiti normativi in evoluzione.

Per raggiungere questo obiettivo, Karnataka Bank ha stretto una partnership con IBM per implementare IBM Cloud Pak for Integration on Red Hat® OpenShift®, creando una piattaforma API sicura, scalabile e agile che riduce il costo totale di proprietà e rafforza la sua base digitale.
50% aumento della scalabilità 30% riduzione dei costi operativi
Con IBM Cloud Pak for Integration on Red Hat OpenShift, ora disponiamo di una piattaforma agile e sicura che ci permette di scalare le operazioni in tutta l'India, semplificare la gestione dei sistemi e ridurre i costi, il tutto migliorando al contempo l'esperienza complessiva del cliente.
Venkat Krishnan Chief Information Officer Karnataka Bank Limited
Creare una base sicura e basata su API per l'innovazione

Karnataka Bank ha collaborato con IBM per migrare dalla tecnologia legacy di integrazione a IBM Cloud Pak for Integration, una piattaforma container-native che unifica soluzioni di prim'ordine per API, eventi, messaggistica e applicazioni sotto un unico control plane. Questa modernizzazione ha spostato la banca dall’infrastruttura basata su VMware a microservizi containerizzati su Red Hat OpenShift, per una maggiore agilità.

La soluzione utilizza IBM App Connect Enterprise come motore centrale per l'integrazione e l'orchestrazione. Lavorando con IBM MQ e IBM API Connect, crea una piattaforma unificata in cui API Connect gestisce le chiamate esterne e le indirizza verso App Connect. Utilizzando un'architettura basata su API, App Connect automatizza l'orchestrazione e le complesse trasformazioni dei dati richieste prima del routing ai sistemi a valle. Questo supporta interazioni bancarie di base senza interruzioni, pagamenti digitali e servizi normativi come GST, CBDT, UIDAI e CERSAI.
Il settore bancario moderno è più complesso che mai e comprende molti sistemi e fonti di dati in uso costante. Per stare al passo, le banche necessitano di automazione intelligente che non solo semplifichi le operazioni, ma anticipi anche i problemi prima che si presentino. La modernizzazione di Karnataka Bank dimostra come l'automazione intelligente e i sistemi integrati possano ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e accelerare la fornitura su larga scala di servizi digitali sicuri e affidabili.
Viswanath Ramaswamy Vice President, Technology IBM India & South Asia
Scalare il digital banking con una piattaforma API sicura

Dopo la trasformazione, Karnataka Bank gestisce una piattaforma API sicura basata su container su Red Hat OpenShift con IBM Cloud Pak for Integration. I gateway digitali gestiscono il traffico API e consentono un rollout più rapido dei pagamenti digitali, dell'elaborazione dei prestiti e delle integrazioni di terze parti, mantenendo una connettività interna ed esterna sicura. La banca ha rafforzato la sicurezza, aumentato la scalabilità del 50% e ridotto i costi operativi del 30%, riducendo il costo totale di proprietà. La piattaforma supporta una comunicazione fluida tra sistemi interni, esterni e cloud e un'integrazione fluida con i servizi UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech e CBDT, aiutando la banca ad adattarsi più rapidamente ai requisiti di mercato e normativi in evoluzione.
Informazioni su Karnataka Bank

Fondata nel 1924 e con sede a Mangaluru, Karnataka Bank (KBL) è una delle principali banche indiane del settore privato, con oltre 13 milioni di clienti retail, PMI e aziendali. Operando in 22 stati e 2 territori dell’Unione, la banca offre una gamma diversificata di servizi bancari e finanziari, dal banking personale e aziendale ai prodotti digitali e i servizi NRI.

 Componenti della soluzione IBM® App Connect IBM API Connect IBM MQ IBM Cloud Pak for Integration Red Hat OpenShift
Accelerare l'integrazione con l'automazione basata su AI

IBM App Connect Enterprise è una piattaforma di integrazione basata su AI che unifica app, API e dati in ambienti ibridi. Offre funzionalità no-code, low-code e pro-code che consentono agli utenti aziendali e agli specialisti dell'integrazione di progettare, implementare e gestire le integrazioni con velocità e controllo.

Supportando modelli guidati da API, eventi e messaggistica, IBM App Connect Enterprise aiuta le organizzazioni ad accelerare l'automazione, modernizzare i sistemi legacy e connettere in modo sicuro applicazioni tra implementazioni on-premise, cloud e containerizzate. È disponibile anche come parte di IBM Cloud Pak for Integration, insieme a IBM MQ e IBM API Connect, per consentire alle organizzazioni di integrare applicazioni, dati e API in ambienti ibridi.

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Nota legale

© Copyright IBM Corporation March, 2026.

IBM, il logo IBM, IBM App Connect, IBM API Connect, IBM Cloud Pak e IBM MQ sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.

Red Hat e OpenShift sono marchi o marchi registrati di Red Hat, Inc. o delle sue società controllate negli Stati Uniti e in altri paesi.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 