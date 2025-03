Per aiutare i suoi studenti, l'Istituto Secoli ha collaborato con IBM Client Engineering al fine di esplorare come l'AI potesse migliorare il processo creativo. Insieme, hanno condotto un proof of value (POV), utilizzando la piattaforma IBM watsonx.ai Studio di AI, storage dei dati IBM watsonx.data e IBM Cloud Code Engine.

Il team ha sviluppato CreativIA, uno strumento basato su AI, progettato per supportare gli studenti in due fasi chiave dello sviluppo di un nuovo concept per una collezione:

La prima fase ha previsto l'utilizzo della gen AI per espandere e perfezionare l'idea iniziale fornita dallo studente. A partire da una frase inserita dallo studente, CreativIA ha riformulato e arricchito il concept ampliando l'idea originale e fornendo al contempo ulteriori prospettive e alternative complementari. Questo processo ha aiutato gli studenti a superare le idee astratte e ad esplorare diversi punti di vista.





La seconda fase prevedeva un motore di ricerca intelligente che attingeva a un database di risorse selezionate dai professori, inclusi articoli e immagini. Interpretando query in linguaggio naturale, CreativIA ha identificato articoli semanticamente pertinenti, aiutando gli studenti a trovare riferimenti per arricchire e approfondire i propri concept.

L'obiettivo di CreativIA non era quello di sostituire la creatività degli studenti, bensì di migliorarla offrendo funzionalità che consentissero un'esplorazione più approfondita del loro concept iniziale.

Per garantire l'efficacia della soluzione, IBM e Istituto Secoli hanno coinvolto un gruppo di studenti in una fase di user testing. Gli studenti hanno avuto accesso all'ambiente demo in cui hanno valutato la capacità dello strumento di soddisfare le loro esigenze e hanno fornito un prezioso feedback sulle funzionalità e sull'esperienza utente complessiva, così da consentire ulteriori miglioramenti.