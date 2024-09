Per i primi soccorritori come International Medical Corps (IMC), un intervento rapido può fare la differenza tra la vita e la morte. In media, la fase acuta di una catastrofe dura solo 72 ore ed è in questa finestra di tempo che si può salvare il maggior numero di vite. Per ridurre i tempi di risposta, IMC necessita di una visione accurata e in tempo reale delle situazioni di calamità emergenti e delle proprie finanze, in modo convogliare risorse adeguate al disastro e tenere informato il personale sul campo.

Ali Arshad, Responsabile di data analytics presso International Medical Corps, spiega: "In IMC, raccogliamo un'ampia varietà di dati per guidare un processo decisionale efficace e siamo sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre i nostri tempi di risposta. La sfida che abbiamo dovuto affrontare non era l'accesso ai dati grezzi, ma la conversione di tali dati in insight fruibili. Il nostro obiettivo era dedicare meno tempo a elaborare i numeri e più tempo ad agire in base ai risultati delle nostre analisi."

In passato, il personale di IMC registrava i dati sulle situazioni emergenti e sulle risorse disponibili in più fogli di calcolo separati, che gli analisti dell'organizzazione dovevano poi consolidare manualmente: un processo che richiedeva molto tempo.

Arshad continua: "Il nostro approccio precedente alla rendicontazione si basava molto sui fogli di calcolo, il che rendeva estremamente difficile estrarre le informazioni di cui avevamo bisogno per ottenere risultati in quelle importantissime prime 72 ore. Abbiamo deciso di implementare un’unica e solida piattaforma in grado di centralizzare il nostro reporting e le nostre analisi e fornire informazioni affidabili."