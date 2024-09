Il Dottor Van Laere ha mosso i primi passi verso lo sviluppo di una soluzione basata sull'AI unendo le forze con un gruppo di ricerca bioinformatica presso l'Università di Anversa. Le prime iterazioni della soluzione sono state finanziate da una sovvenzione dell'università. Un ricercatore locale che lavora al progetto è diventato il primo collega a entrare a far parte di Innocens BV, uno spin-off congiunto dell'Università di Anversa e dell'UZA.

Il Dott. Van Laere ha anche discusso delle possibili soluzioni con il suo amico intimo Dirk A. Claessens, dirigente, consulente e specialista IBM di AI, dati e analytics predittiva.



I due si scambiavano spesso racconti sulle esperienze di lavoro durante i percorsi settimanali in bicicletta in città o quando si recavano al bistrot locale. Questi incontri rappresentavano un momento di pausa gradito per il Dottor Van Laere, che normalmente si occupava di neonati in crisi e di comunicare con genitori spaventati.



È stato durante questi incontri che i due si sono resi conto di avere in comune molto più dell'amore per la bicicletta e l'ottimo cibo: condividevano anche la passione per i dati. "I dati raccontano una storia." Quando un paziente ha gravi complicazioni, possiamo osservare le variazioni della sua fisiologia nei dati. Ci deve essere un modo per individuare il percorso, per poterne migliorare l'esito", ha detto il dottor Van Laere. Partendo da questo suggerimento del medico, Claessens iniziò ad annotare idee.



"La soluzione auspicata deve aiutare a rilevare più rapidamente i potenziali segnali che potrebbero indicare esiti avversi, come la sepsi nei neonati, sulla base dei dati a disposizione", ha affermato Claessens durante la loro vivace discussione. L'unità di terapia intensiva neonatale dell'UZA disponeva di un decennio di dati sui ricoveri di neonati prematuri e a basso peso alla nascita, offrendo ai due uomini un solido punto di partenza. Il dottor Van Laere desiderava integrare questi dati in una soluzione predittiva basata sull'AI in grado di fornire insight agli operatori sanitari. "La mia principale preoccupazione è riuscire a individuare i segni di una possibile infezione il prima possibile, anche di notte, anche quando la nostra unità è occupata."



Con l'ampia gamma di soluzioni di AI e le competenze tecniche di IBM Consulting ad Amsterdam, IBM Research ad Almaden e IBM Watson Center a Monaco di Baviera, Claessens sapeva che IBM poteva essere il partner tecnologico ideale per realizzare la visione del medico. Queste sessioni di brainstorming, insieme agli sviluppi del gruppo di ricerca universitario, hanno portato il Dott. Van Laere e il suo team a lanciare Innocens BV, una controllata creata per sviluppare e convalidare ulteriormente la soluzione Innocens.

Innocens, acronimo di Improving Neonatal Outcome with a Clinical Early Notification System, è una tecnologia di edge computing che addestra i computer ad analizzare i flussi di dati dei pazienti per trovare modelli che potrebbero indicare una sepsi tardiva. Secondo il Dott. Van Laere, una soluzione come Innocens è basata su tre pilastri: un modello predittivo, un'interfaccia utente avvincente e un'architettura solida.