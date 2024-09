I-D Foods è specializzata nel portare nei piatti dei clienti cibi deliziosi provenienti da tutto il mondo. Dopo aver aperto le porte nel 1948, questa azienda a conduzione familiare è cresciuta fino a diventare un'azienda fiorente che serve più di 10.000 clienti, tra cui negozi di alimentari, ristoranti e hotel. Incentrata sull'offerta di un servizio eccellente, l'azienda è ansiosa di portare il proprio business al livello successivo, esplorando la possibilità di servire nuovi tipi di clienti e lanciare nuove linee di prodotti.

Nel settore della ristorazione, essere in grado di evadere ordini in tempi brevi può rivelarsi un vantaggio vincente, e conoscere con esattezza gli ordini dei clienti, la logistica e la situazione delle scorte è fondamentale per soddisfare tali richieste. L'azienda si è resa conto che, nonostante il suo sistema ERP sviluppato internamente fosse stabile e affidabile, non era in grado di fornire le analisi dettagliate e gli insight operativi in tempo reale necessari per una più rapida evasione degli ordini. In particolare, con l'aumento dei clienti e l'ampliamento delle linee di prodotti, la soluzione interna non era in grado di restare al passo con il carico di lavoro.

Michael Issenman, CTO di I-D Foods, spiega: "Cerchiamo sempre di migliorare la nostra attività e di acquisire più clienti. Per farlo, è importante assicurarsi di fornire un ottimo servizio clienti. Sapevamo che per realizzare le nostre ambizioni future dovevamo adottare una piattaforma in grado di offrire insight operativi approfonditi, maggiore agilità e una scalabilità straordinaria".