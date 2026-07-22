La sfida più grande è stata navigare tra i livelli di governance interna per unificare e trasformare gli strumenti esistenti. Le decisioni importanti sono state spesso ostacolate dal processo e i progetti hanno perso slancio. Una trasformazione tecnica poteva consolidare gli strumenti, ma non poteva trasformare la cultura. Sono le persone, il modo in cui lavorano, collaborano e prendono decisioni, a guidare il cambiamento culturale e quindi, invece di girare al minimo, il team T&O ha avviato il motore.

Hanno assemblato un piccolo team di venditori e sviluppatori di prodotto e hanno affidato loro un progetto di co-creazione: costruire un assistente vendite basato su AI generativa per rispondere alle domande, recuperare insight e redigere contenuti di contatto personalizzati.

Grazie alla collaborazione tra sviluppatori e venditori, ovvero gli utenti finali, il team è riuscito a ridurre i colli di bottiglia, i silo e la burocrazia che altrimenti avrebbero potuto rallentare i progressi.