AskSales
Chiarezza attraverso la co-creazione

Le vendite digitali devono essere rapide, informate e su misura. Per soddisfare questa aspettativa, IBM ha creato una suite di strumenti per supportare i nostri venditori digitali, ognuno con il proprio login e la propria logica.

Col tempo, strumenti e processi di questo tipo si sono accumulati, crescendo fino a superare i 20 in totale. Per cercare un potenziale cliente, i venditori spesso si trovavano a dover gestire più sistemi. Vendite, contenuti, documentazione di prodotto e dati dei clienti si sono lentamente diffusi in un labirinto di complessità tecnica. Un sistema costruito per aumentare l'efficienza stava iniziando a lavorare contro se stesso.

La sfida più grande è stata navigare tra i livelli di governance interna per unificare e trasformare gli strumenti esistenti. Le decisioni importanti sono state spesso ostacolate dal processo e i progetti hanno perso slancio. Una trasformazione tecnica poteva consolidare gli strumenti, ma non poteva trasformare la cultura. Sono le persone, il modo in cui lavorano, collaborano e prendono decisioni, a guidare il cambiamento culturale e quindi, invece di girare al minimo, il team T&O ha avviato il motore. 

Hanno assemblato un piccolo team di venditori e sviluppatori di prodotto e hanno affidato loro un progetto di co-creazione: costruire un assistente vendite basato su AI generativa per rispondere alle domande, recuperare insight e redigere contenuti di contatto personalizzati.

Grazie alla collaborazione tra sviluppatori e venditori, ovvero gli utenti finali, il team è riuscito a ridurre i colli di bottiglia, i silo e la burocrazia che altrimenti avrebbero potuto rallentare i progressi. 
Persona accovacciata accanto a una lavagna mobile, che scrive con un pennarello e tiene in mano un foglio di carta.

La collaborazione interfunzionale ha reso il team più agile e creativo, consentendo loro di progettare una singola suite AI integrata. 

AskSales consolida gli strumenti di supporto alle vendite di IBM in un'unica esperienza fluida. Ha inoltre automatizzato le attività ripetitive, facendo risparmiare ai venditori ore di ricerca e analisi ogni mese. Hanno utilizzato quel tempo per porre all'AI più di 250.000 domande e generare analisi competitive, raccomandazioni di prodotto e messaggi specifici per i clienti in tempo reale. 
Cinque persone che fanno brainstorming attorno a un tavolo con pennarelli, foglietti adesivi, laptop e una lavagna
L'idea era questa: "E se i venditori potessero porre domande sui propri dati in linguaggio naturale?" Con una soluzione agentica, potevano ottenere quelle risposte in un formato strutturato con una sola conversazione.

Jayesh Kadam

Leader-CRM Platforms, CIO

IBM

Quello che una volta poteva sembrare un labirinto è diventata un'autostrada, lastricata e costruita per la velocità. Con un sistema unificato basato sull'AI, l'intero processo di ricerca e analisi è stato accelerato. Gli insight sono emersi in pochi secondi. I contenuti generati erano contestuali. Il processo di sensibilizzazione è stato automatizzato. E la strada da percorrere era chiara. 
Esplora la trasformazione

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Illustrazione astratta di due monitor di computer collegati da un ponte blu

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Illustrazione di una capsula che scende con un paracadute rosso
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