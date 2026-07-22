Le vendite digitali devono essere rapide, informate e su misura. Per soddisfare questa aspettativa, IBM ha creato una suite di strumenti per supportare i nostri venditori digitali, ognuno con il proprio login e la propria logica.
Col tempo, strumenti e processi di questo tipo si sono accumulati, crescendo fino a superare i 20 in totale. Per cercare un potenziale cliente, i venditori spesso si trovavano a dover gestire più sistemi. Vendite, contenuti, documentazione di prodotto e dati dei clienti si sono lentamente diffusi in un labirinto di complessità tecnica. Un sistema costruito per aumentare l'efficienza stava iniziando a lavorare contro se stesso.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO, IBM
I venditori devono dedicare molto tempo a sfogliare dati strutturati e non strutturati durante le attività di esplorazione. ”
La sfida più grande è stata navigare tra i livelli di governance interna per unificare e trasformare gli strumenti esistenti. Le decisioni importanti sono state spesso ostacolate dal processo e i progetti hanno perso slancio. Una trasformazione tecnica poteva consolidare gli strumenti, ma non poteva trasformare la cultura. Sono le persone, il modo in cui lavorano, collaborano e prendono decisioni, a guidare il cambiamento culturale e quindi, invece di girare al minimo, il team T&O ha avviato il motore.
Hanno assemblato un piccolo team di venditori e sviluppatori di prodotto e hanno affidato loro un progetto di co-creazione: costruire un assistente vendite basato su AI generativa per rispondere alle domande, recuperare insight e redigere contenuti di contatto personalizzati.
Grazie alla collaborazione tra sviluppatori e venditori, ovvero gli utenti finali, il team è riuscito a ridurre i colli di bottiglia, i silo e la burocrazia che altrimenti avrebbero potuto rallentare i progressi.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO, IBM
Abbiamo interagito con i nostri utenti finali durante lo sviluppo. Abbiamo rilasciato piccoli incrementi per consentire ai venditori di testarli e darci il loro feedback. ”
La collaborazione interfunzionale ha reso il team più agile e creativo, consentendo loro di progettare una singola suite AI integrata.
AskSales consolida gli strumenti di supporto alle vendite di IBM in un'unica esperienza fluida. Ha inoltre automatizzato le attività ripetitive, facendo risparmiare ai venditori ore di ricerca e analisi ogni mese. Hanno utilizzato quel tempo per porre all'AI più di 250.000 domande e generare analisi competitive, raccomandazioni di prodotto e messaggi specifici per i clienti in tempo reale.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO
IBM
La trasformazione di IBM verso un HR basato sull’AI non è stata lineare. L’esperienza ha reso evidente una cosa: il progresso supera la perfezione. Riprogettato per le persone, non per seguire mode passeggere, AskHR ha trasformato un ambito legacy in una funzione progettata per scalare.
Il supporto IT era appesantito da processi ridondanti. AskIT, un assistente AI che apprende e risolve i problemi, ha segnato una svolta. La funzione IT di IBM è diventata un hub di self-service, con AskIT in grado di risolvere l’86% dei problemi di routine.
Gli addetti alle vendite di IBM erano rallentati dal sovraccarico dei sistemi. La gestione di molteplici strumenti di vendita in silos generava una crescente complessità amministrativa. Poi è arrivato AskSales, una soluzione AI sviluppata internamente per ridurre gli sprechi, automatizzare le attività di base e trasformare un labirinto in una corsia veloce verso il successo dei venditori.
Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.
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