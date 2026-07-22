Sebbene gli agenti AI e i foundation model abbiano generato guadagni significativi in compiti e workflow isolati, il landscape dell'AI è maturato solo di recente per supportare la scala, l'affidabilità e l'orchestrazione richieste da AskIBM. Parallelamente, sono stati effettuati degli investimenti costanti per consolidare le fondamenta tecniche di AskIBM. Questi investimenti, uniti alle solide partnership instaurate grazie alle trasformazioni di settore di IBM, contribuiscono a creare una piattaforma progettata per la resilienza e la prontezza aziendale.

Nel loro insieme, queste fondazioni e partnership consentono a IBM di compiere le fasi successive: trasformare AskIBM in un Navigator. Uno strumento in grado di offrire risposte autorevoli, orchestrare i workflow tra i sistemi e fornire un'esperienza moderna e intuitiva.

Questo progetto riflette l'impegno di IBM ad andare oltre le soluzioni puntuali verso un'esperienza unificata basata su AI che aiuta i dipendenti a lavorare con maggiore chiarezza, sicurezza e velocità.