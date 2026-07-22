AskIBM
Illustrazione di una capsula che scende con un paracadute rosso
Future Forward

All'interno dell'ufficio del CIO, un piccolo team ha deciso di testare i limiti pratici dei foundation model in ambito aziendale. L'AI potrebbe diventare il tessuto connettivo di un'azienda complessa come IBM? Potrebbe superare i limiti degli assistenti specifici per settore per offrire un'esperienza unica e coerente? Potrebbe evolversi, migliorando continuamente attraverso dei feedback e una base migliore, oltre a una maggiore integrazione all'interno dell'azienda?

Come per tutte le domande sulle funzionalità dell'AI, la risposta è "potenzialmente". Non lo sapremo mai finché non ci rimboccheremo le maniche, non entreremo nella sandbox e non ci metteremo al lavoro. Stiamo facendo esattamente questo. 

Stiamo setacciando i livelli di complessità (un bug, un punto cieco, una svolta) per costruire qualcosa di radicato e in evoluzione. Non un castello nel cielo, ma una struttura modellata da reali esigenze imprenditoriali. La sandbox è il nostro playground e il nostro banco di prova. 

La prova sarà fornita da AskIBM. Una barra di ricerca. Una voce. Un'esperienza. 
Mani che digitano su un laptop su una piccola scrivania di legno all'interno di una cabina d'ufficio stretta

Basato su watsonx, AskIBM funge da agente aziendale di livello superiore. La soluzione è progettata per unificare dati, analisi e agenti di dominio per orchestrare strumenti e workflow attraverso un'unica esperienza. 

Come parte di un'iniziativa interna di innovazione, un lancio beta ha messo AskIBM nelle mani di dipendenti e partner e ha rivelato i primi insight sulla larghezza di banda della piattaforma. "Abbiamo registrato un picco di domanda sull'intera piattaforma watsonx perché tutti la utilizzavano contemporaneamente. Mi ha aperto gli occhi", afferma Niloofar Salahi, Product Owner di AskIBM.

Sebbene gli agenti AI e i foundation model abbiano generato guadagni significativi in compiti e workflow isolati, il landscape dell'AI è maturato solo di recente per supportare la scala, l'affidabilità e l'orchestrazione richieste da AskIBM. Parallelamente, sono stati effettuati degli investimenti costanti per consolidare le fondamenta tecniche di AskIBM. Questi investimenti, uniti alle solide partnership instaurate grazie alle trasformazioni di settore di IBM, contribuiscono a creare una piattaforma progettata per la resilienza e la prontezza aziendale.

Nel loro insieme, queste fondazioni e partnership consentono a IBM di compiere le fasi successive: trasformare AskIBM in un Navigator. Uno strumento in grado di offrire risposte autorevoli, orchestrare i workflow tra i sistemi e fornire un'esperienza moderna e intuitiva.

Questo progetto riflette l'impegno di IBM ad andare oltre le soluzioni puntuali verso un'esperienza unificata basata su AI che aiuta i dipendenti a lavorare con maggiore chiarezza, sicurezza e velocità. 
Una persona parla con un'altra accanto a una lavagna con la scritta "Pianificazione" in un corridoio d'ufficio.
Essere Client Zero significa che sviluppiamo soluzioni per le aziende su larga scala, testando e perfezionando la tecnologia affinché sia pronta per tutti. Questo è il fattore di svolta che rende la nostra storia con Client Zero così potente.

Niloofar Salahi

Product Owner, AskIBM

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Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.

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