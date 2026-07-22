Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
Gli utenti vogliono un unico punto di ingresso per le loro interazioni. È una questione su cui si sono espressi apertamente: non vogliono dover usare tutte queste diverse applicazioni per trovare delle risposte. ”
Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
I dati hanno mostrato un elevato volume di domande HR e IT su AskIBM. Gli utenti si aspettano di poter porre queste domande in un unico luogo. ”
Sebbene gli agenti AI e i foundation model abbiano generato guadagni significativi in compiti e workflow isolati, il landscape dell'AI è maturato solo di recente per supportare la scala, l'affidabilità e l'orchestrazione richieste da AskIBM. Parallelamente, sono stati effettuati degli investimenti costanti per consolidare le fondamenta tecniche di AskIBM. Questi investimenti, uniti alle solide partnership instaurate grazie alle trasformazioni di settore di IBM, contribuiscono a creare una piattaforma progettata per la resilienza e la prontezza aziendale.
Nel loro insieme, queste fondazioni e partnership consentono a IBM di compiere le fasi successive: trasformare AskIBM in un Navigator. Uno strumento in grado di offrire risposte autorevoli, orchestrare i workflow tra i sistemi e fornire un'esperienza moderna e intuitiva.
Questo progetto riflette l'impegno di IBM ad andare oltre le soluzioni puntuali verso un'esperienza unificata basata su AI che aiuta i dipendenti a lavorare con maggiore chiarezza, sicurezza e velocità.
Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
IBM
La trasformazione di IBM verso un HR basato sull’AI non è stata lineare. L’esperienza ha reso evidente una cosa: il progresso supera la perfezione. Riprogettato per le persone, non per seguire mode passeggere, AskHR ha trasformato un ambito legacy in una funzione progettata per scalare.
Il supporto IT era appesantito da processi ridondanti. AskIT, un assistente AI che apprende e risolve i problemi, ha segnato una svolta. La funzione IT di IBM è diventata un hub di self-service, con AskIT in grado di risolvere l’86% dei problemi di routine.
Gli addetti alle vendite di IBM erano rallentati dal sovraccarico dei sistemi. La gestione di molteplici strumenti di vendita in silos generava una crescente complessità amministrativa. Poi è arrivato AskSales, una soluzione AI sviluppata internamente per ridurre gli sprechi, automatizzare le attività di base e trasformare un labirinto in una corsia veloce verso il successo dei venditori.
Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.
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