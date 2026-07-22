Il lavoro è iniziato con l'ascolto. AskIT non era solo un assistente: è diventato uno specchio, mostrando al team quando e in che modo la tecnologia rallentava i dipendenti.

L'ascolto è iniziato con i dati. AskIT è stato addestrato sull'80% dei problemi IT che i dipendenti incontravano più spesso. Un’analisi più approfondita ha mostrato che molti utenti cercavano di risolvere autonomamente quei problemi, cercando istruzioni anziché richiedere un intervento tecnico. Sebbene le guide esistessero, non erano di facile utilizzo. Gli articoli di supporto venivano visualizzati come collegamenti scollegati e sparsi tra i vari sistemi.

La soluzione era semplice: coinvolgere specialisti dei contenuti per rendere gli articoli chiari e di alta qualità, quindi utilizzare l’AI per far emergere queste informazioni attraverso una ricerca conversazionale.