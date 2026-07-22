Utilizzando l'AI Assistant Builder di IBM, abbiamo iniziato a creare chatbot in grado di rispondere alle domande HR di base su programmi e benefit. Molti funzionavano bene. In breve tempo, erano già in uso 25 bot.

C'era solo un problema.

Più bot aggiungevamo, più diventava difficile ottenere risposte chiare. Quando le domande non rientravano nell'ambito di un chatbot, l'utente doveva cercare altrove, il che portava a un'esperienza frammentata per i dipendenti. Per creare un’esperienza più coerente, abbiamo riunito i chatbot in un’unica interfaccia: AskHR.

Poco dopo il lancio di AskHR, abbiamo comunicato a tutti i 21.000 manager di prima linea nel mondo che il supporto dedicato degli HR business partner non sarebbe più stato disponibile. Anche l’indirizzo email e il numero di telefono globali dell’HR sono stati disattivati. I manager potevano accedere al supporto solo tramite AskHR.

È stata una mossa audace. Credevamo nella tecnologia e ci siamo impegnati per un’adozione su larga scala, riconoscendo che il team avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi.

L'anno successivo, abbiamo monitorato attentamente il feedback dei dipendenti. Il nostro Customer Satisfaction Score (CSAT) interno, una metrica che va da −100 a +100, è sceso a −35.