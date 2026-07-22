AskHR
Illustrazione astratta di due sagome di profilo, fumetti, penne e fogli di carta
Da legacy all’avanguardia

Il nostro percorso di trasformazione dell'HR è iniziato quasi 10 anni fa. All’epoca non sapevamo quanto profondamente avrebbe trasformato l’organizzazione. Non c’era un grande piano strategico: c’era semplicemente una risposta alle sfide del momento.

Il nostro budget si riduceva, mentre il nostro lavoro diventava sempre più complesso. Allo stesso tempo, la tecnologia consumer al di fuori di IBM diventava sempre più veloce, intuitiva e personalizzata, creando aspettative che inevitabilmente si sarebbero trasferite anche sul luogo di lavoro.

Nel 2016, queste forze hanno raggiungo un punto di svolta. Abbiamo capito che era il momento di provare qualcosa di coraggioso. I tradizionali sistemi e modelli operativi HR non erano più in grado di tenere il passo con la portata e la velocità del cambiamento in corso. 

Serviva un cambiamento in grado di trasformare il modo di lavorare e ridefinire cosa significasse essere un professionista HR di IBM.   

Entrano in scena i chatbot di AI conversazionale.

Utilizzando l'AI Assistant Builder di IBM, abbiamo iniziato a creare chatbot in grado di rispondere alle domande HR di base su programmi e benefit. Molti funzionavano bene. In breve tempo, erano già in uso 25 bot.

C'era solo un problema. 

Più bot aggiungevamo, più diventava difficile ottenere risposte chiare. Quando le domande non rientravano nell'ambito di un chatbot, l'utente doveva cercare altrove, il che portava a un'esperienza frammentata per i dipendenti. Per creare un’esperienza più coerente, abbiamo riunito i chatbot in un’unica interfaccia: AskHR.

Poco dopo il lancio di AskHR, abbiamo comunicato a tutti i 21.000 manager di prima linea nel mondo che il supporto dedicato degli HR business partner non sarebbe più stato disponibile. Anche l’indirizzo email e il numero di telefono globali dell’HR sono stati disattivati. I manager potevano accedere al supporto solo tramite AskHR.  

È stata una mossa audace. Credevamo nella tecnologia e ci siamo impegnati per un’adozione su larga scala, riconoscendo che il team avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi.

L'anno successivo, abbiamo monitorato attentamente il feedback dei dipendenti. Il nostro Customer Satisfaction Score (CSAT) interno, una metrica che va da −100 a +100, è sceso a −35.
Persona seduta in una nicchia con panca color magenta, mentre utilizza un laptop, con un quaderno e una borraccia accanto
Dall'adattamento all'adozione

I primi feedback hanno chiarito una cosa: l'organizzazione si stava ancora adattando a un nuovo modo di ottenere supporto. Con il passare del tempo, i dati di utilizzo hanno restituito un quadro più completo. 

Semplicemente utilizzando AskHR nel loro lavoro quotidiano, dipendenti e manager hanno contribuito a perfezionarlo. Gradualmente, gli IBMers hanno iniziato a riconoscere il valore di una risorsa sempre disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo quindi ampliato le sue funzionalità, aggiungendo il supporto per le transazioni.  

Improvvisamente, AskHR poteva fare molto di più che rispondere alle domande. Poteva eseguire azioni, così i manager potevano richiedere il trasferimento di un dipendente o generare una lettera di verifica dell’impiego e AskHR completava direttamente la transazione nel sistema backend.  

Su quasi 90.000 trasferimenti di dipendenti ogni anno, i risparmi in termini di tempo e produttività si sono accumulati rapidamente.

Man mano che i risultati miglioravano, abbiamo ampliato il modello. Tra il 2021 e il 2024, AskHR, lavorando in collaborazione con i nostri partner HR, è diventato il punto di accesso unico per i manager di prima linea e per l’85% dei manager dei livelli superiori. 

E quel -35 di CSAT dei primi giorni di AskHR?  È salito a +74.  

Perché? 

Innanzitutto, l’automazione ha reso possibile un supporto immediato per le attività ripetitive.   

In secondo luogo, i miglioramenti apportati al nostro modello di supporto umano hanno accelerato l’accesso dei manager a un esperto. 

In terzo luogo, abbiamo introdotto funzionalità di AI generativa (gen AI), aumentando il valore di AskHR per gli utenti.  
Due persone sedute a un tavolo rotondo che parlano, con tazze e un telefono
Trova una piccola criticità, automatizzala, rendila eccellente e poi replicala su larga scala.

Nickle LaMoreaux

Senior Vice President and Chief Human Resources Officer

Una di queste funzionalità era l'orchestrazione multiagente. Nel 2025, AskHR è diventato la porta d’accesso digitale per tutte le transazioni HR, in grado di coordinare molteplici agenti autonomi per eseguire insieme attività complesse. 

Nello stesso anno, AskHR ha gestito più di 16 milioni di messaggi individuali degli utenti. È l'equivalente di circa 39.000 al giorno. O circa 51 interazioni per IBMer all'anno.

 Gli insegnamenti che abbiamo portato con noi

Nel nostro percorso abbiamo preso decisioni coraggiose, persino drastiche. Se potessimo rifare tutto da capo, affronteremmo alcune cose in modo diverso. Per prima cosa, adotteremmo un approccio basato su progetti pilota e iterazione. Non è necessario fare tutto in una volta. Bisogna pensare alle aree su cui ha senso concentrarsi. Iniziare in piccolo e poi espandersi.  

Abbiamo anche imparato che la cultura prevale su tutto. Il tono che i leader hanno dato all'adozione ha avuto un impatto significativo. Supportare i dipendenti nello sviluppo delle competenze e raccogliere feedback tempestivi favorisce il progresso. Dopotutto, senza cultura, è solo tecnologia.  

Mentre un’altra trasformazione stava per iniziare, IBM era pronta a mettere in pratica queste lezioni.
Esplora la trasformazione

La trasformazione di IBM verso un HR basato sull’AI non è stata lineare. L’esperienza ha reso evidente una cosa: il progresso supera la perfezione. Riprogettato per le persone, non per seguire mode passeggere, AskHR ha trasformato un ambito legacy in una funzione progettata per scalare.

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Il supporto IT era appesantito da processi ridondanti. AskIT, un assistente AI che apprende e risolve i problemi, ha segnato una svolta. La funzione IT di IBM è diventata un hub di self-service, con AskIT in grado di risolvere l’86% dei problemi di routine.

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Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.

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