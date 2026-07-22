Nickle LaMoreaux
Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
Questo tipo di trasformazione digitale non è privo di sfide. È come ristrutturare la propria casa pur continuando a viverci. ”
Utilizzando l'AI Assistant Builder di IBM, abbiamo iniziato a creare chatbot in grado di rispondere alle domande HR di base su programmi e benefit. Molti funzionavano bene. In breve tempo, erano già in uso 25 bot.
C'era solo un problema.
Più bot aggiungevamo, più diventava difficile ottenere risposte chiare. Quando le domande non rientravano nell'ambito di un chatbot, l'utente doveva cercare altrove, il che portava a un'esperienza frammentata per i dipendenti. Per creare un’esperienza più coerente, abbiamo riunito i chatbot in un’unica interfaccia: AskHR.
Poco dopo il lancio di AskHR, abbiamo comunicato a tutti i 21.000 manager di prima linea nel mondo che il supporto dedicato degli HR business partner non sarebbe più stato disponibile. Anche l’indirizzo email e il numero di telefono globali dell’HR sono stati disattivati. I manager potevano accedere al supporto solo tramite AskHR.
È stata una mossa audace. Credevamo nella tecnologia e ci siamo impegnati per un’adozione su larga scala, riconoscendo che il team avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi.
L'anno successivo, abbiamo monitorato attentamente il feedback dei dipendenti. Il nostro Customer Satisfaction Score (CSAT) interno, una metrica che va da −100 a +100, è sceso a −35.
Nickle LaMoreaux
Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
La trasformazione di IBM verso un HR basato sull’AI non è stata lineare. L’esperienza ha reso evidente una cosa: il progresso supera la perfezione. Riprogettato per le persone, non per seguire mode passeggere, AskHR ha trasformato un ambito legacy in una funzione progettata per scalare.
Il supporto IT era appesantito da processi ridondanti. AskIT, un assistente AI che apprende e risolve i problemi, ha segnato una svolta. La funzione IT di IBM è diventata un hub di self-service, con AskIT in grado di risolvere l’86% dei problemi di routine.
Gli addetti alle vendite di IBM erano rallentati dal sovraccarico dei sistemi. La gestione di molteplici strumenti di vendita in silos generava una crescente complessità amministrativa. Poi è arrivato AskSales, una soluzione AI sviluppata internamente per ridurre gli sprechi, automatizzare le attività di base e trasformare un labirinto in una corsia veloce verso il successo dei venditori.
Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.
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