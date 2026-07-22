Sbloccare oltre 4,5 miliardi di USD in produttività
IBM genera cambiamenti reali con AI, hybrid cloud, automazione e competenze di consulenza

Questa è una storia vera di trasformazione interna. Non una linea retta. Non si tratta di una storia di successo "addomesticata". Progressi ottenuti nel tempo attraverso pressione, dubbi e chiarezza conquistata a fatica. Innovazioni che hanno rivelato la vera trasformazione: dati con empatia, metriche con voce e AI plasmata dall'insight.

È così che IBM si è rimodellata, dal punto di vista operativo, funzionale, tecnico e logistico, mettendo al centro delle sue attività l'AI, l'automazione e l'innovazione.
Tre persone in un ufficio discutono di alcuni post-it su una lavagna bianca accanto alle scrivanie
Non c'è niente di meglio della noia

Quando abbiamo deciso di reinventare il nostro modo di lavorare, non abbiamo sovrapposto l'AI ai sistemi esistenti. Abbiamo separato questi sistemi (processo per processo, strumento per strumento, ipotesi per ipotesi) e li abbiamo ricostruiti con una strategia AI-first, hybrid-by-design. I sistemi e i domini sono diventati sia un laboratorio che una lezione.

Mentre in alcune parti del mondo si discuteva di AI aziendale, noi stavamo facendo il debug, studiando come si comporta in workflow reali, in condizioni reali.

Gli insight di questa iniziativa durata anni hanno rimodellato un reparto dopo l'altro, creando un cambiamento duraturo in IBM. Le applicazioni possono sembrare banali, ma i risultati sono tutt'altro. Casi d'uso ordinari che producono risultati straordinari.

Questo è l'esperimento che abbiamo vissuto. 
Esplora la trasformazione

La trasformazione di IBM verso un HR basato sull’AI non è stata lineare. L’esperienza ha reso evidente una cosa: il progresso supera la perfezione. Riprogettato per le persone, non per seguire mode passeggere, AskHR ha trasformato un ambito legacy in una funzione progettata per scalare.

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Illustrazione astratta di due sagome di profilo, fumetti, penne e fogli di carta

Il supporto IT era appesantito da processi ridondanti. AskIT, un assistente AI che apprende e risolve i problemi, ha segnato una svolta. La funzione IT di IBM è diventata un hub di self-service, con AskIT in grado di risolvere l’86% dei problemi di routine.

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Illustrazione astratta di due monitor di computer collegati da un ponte blu

Gli addetti alle vendite di IBM erano rallentati dal sovraccarico dei sistemi. La gestione di molteplici strumenti di vendita in silos generava una crescente complessità amministrativa. Poi è arrivato AskSales, una soluzione AI sviluppata internamente per ridurre gli sprechi, automatizzare le attività di base e trasformare un labirinto in una corsia veloce verso il successo dei venditori.

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Schedario aperto con cartelle sospese sotto un orologio rotondo

Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.

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Illustrazione di una capsula che scende con un paracadute rosso