Questa è una storia vera di trasformazione interna. Non una linea retta. Non si tratta di una storia di successo "addomesticata". Progressi ottenuti nel tempo attraverso pressione, dubbi e chiarezza conquistata a fatica. Innovazioni che hanno rivelato la vera trasformazione: dati con empatia, metriche con voce e AI plasmata dall'insight.

È così che IBM si è rimodellata, dal punto di vista operativo, funzionale, tecnico e logistico, mettendo al centro delle sue attività l'AI, l'automazione e l'innovazione.