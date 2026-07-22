La trasformazione di IBM verso un HR basato sull’AI non è stata lineare. L’esperienza ha reso evidente una cosa: il progresso supera la perfezione. Riprogettato per le persone, non per seguire mode passeggere, AskHR ha trasformato un ambito legacy in una funzione progettata per scalare.
Il supporto IT era appesantito da processi ridondanti. AskIT, un assistente AI che apprende e risolve i problemi, ha segnato una svolta. La funzione IT di IBM è diventata un hub di self-service, con AskIT in grado di risolvere l’86% dei problemi di routine.
Gli addetti alle vendite di IBM erano rallentati dal sovraccarico dei sistemi. La gestione di molteplici strumenti di vendita in silos generava una crescente complessità amministrativa. Poi è arrivato AskSales, una soluzione AI sviluppata internamente per ridurre gli sprechi, automatizzare le attività di base e trasformare un labirinto in una corsia veloce verso il successo dei venditori.
Nel sandbox del CIO sta prendendo vita un esperimento ambizioso e proiettato al futuro. La visione finale è AskIBM: un unico punto di accesso basato su AI per accedere a tutto il mondo IBM. La versione beta sta già mostrando risultati promettenti, trasformando la complessità in un’esperienza più coerente e contribuendo a ridefinire il futuro della nostra azienda.