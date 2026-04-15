Creative Assistant è stato creato per essere più di una semplice interfaccia front-end. È stato progettato come uno strumento appositamente progettato e basato sull'AI per potenziare la creazione di contenuti con precisione, velocità e integrità del marchio.

Il processo è iniziato con un prompt. Con quel prompt, è entrata in azione una sofisticata rete di microservizio, API e agenti intelligenti. Il sistema utilizza la retrieval augmented generation (RAG) con Elasticsearch per arricchire il prompt e ricavare il contesto sia dai dati forniti dall'utente che dalle fonti di conoscenza fidate di IBM.

È stato quindi aggiunto un servizio di riordinamento per dare priorità alle informazioni più rilevanti ai fini della generazione di risposte, in modo che ciascuna sia basata su pertinenza e accuratezza. L'input arricchito è stato passato a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) addestrato e ospitato su IBM watsonx.ai, che offriva flessibilità nella scelta del modello e nell'addestramento in base al compito da svolgere. Sebbene i foundation model di IBM Granite siano comunemente utilizzati per le sue prestazioni di livello aziendale, vengono impiegati anche altri modelli, quando appropriato, per contribuire a ottenere risultati ottimali. Il modello scelto trasforma i dati grezzi in contenuti di alta qualità e personalizzati, forniti con modelli predefiniti per e-mail, presentazioni, blog, storie dei clienti e pagine prodotto. Il sistema viene ottimizzato regolarmente per migliorare la qualità delle risposte.

Dietro le quinte, gli agenti AI suddividono le attività, coordinando le ricerche e la generazione. L'output finale viene trasferito a un'interfaccia utente React personalizzata che formatta la risposta in template puliti e leggibili, pronti per la revisione.

La forza di Creative Assistant risiede nelle sue fondamenta: un ricco ecosistema di fonti di dati affidabili di IBM, tra cui IBM.com, documentazione del prodotto, linee guida del marchio, ricerca competitiva, IBM RedBooks e repository privati come Seismic. Un processo automatizzato che utilizza IBM Cloud Object Storage aiuta a garantire che queste fonti dati vengano periodicamente indicizzate e memorizzate in IBM Cloud Databases for Elasticsearch e Milvus su data store IBM watsonx.data. L'indicizzazione e lo storage dei dati aiutano a eseguire interrogazioni precise e vettoriali e a recuperare i dati in modo rapido e scalabile su set di dati pubblici e privati.

Partendo da queste basi, il team Creative and Content di IBM ha sviluppato la nuova generazione di Creative Assistant sin dal lancio iniziale. La versione aggiornata include un'esperienza guidata dagli agenti, monitoraggio in tempo reale con IBM Instana Observability, recensioni di qualità e guida di stile, e funzionalità di cronologia chat.