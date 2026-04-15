IBM costruisce un assistente creativo basato sull'AI per aiutare a creare modelli dai contenuti e super-potenziare l'innovazione
Le campagne e gli asset di marketing non sono solo collaterali. Sono la voce, il volto e l'essenza di un marchio. In IBM, i professionisti del marketing possono ritrovarsi sommersi dal ritmo incessante della creazione di contenuti. I team marketing dell'azienda sono responsabili della produzione di una vasta gamma di asset creative, inclusi post sul blog, storie di clienti, data sheet e post sui social media.
Il processo di ideazione, ricerca, stesura, strutturazione, revisione e validazione di ogni elemento per garantirne chiarezza, accuratezza, leggibilità e coerenza con il marchio può assorbire una parte significativa della settimana lavorativa di un professionista del marketing.
Il costo delle opportunità è una sfida ancora più grande. Con così tanta attenzione alla produzione, i marketer non possono sempre dedicare così tanto tempo alla pianificazione strategica, il che mette a rischio la loro capacità di prepararsi ai momenti più importanti del mercato.
Un'altra lacuna evidente è la mancanza di modelli standardizzati e conformi al marchio per alcune delle asset comuni di IBM. La necessità di framework di contenuto ripetibili è particolarmente evidente nei programmi ad alto volume, come le storie clienti, dove un piccolo ritardo può rallentare significativamente l'output.
Con scopo e urgenza e in linea con gli obiettivi di IBM di semplificare e automatizzare i workflow sfruttando le soluzioni di agentic AI, il team Creative and Content di IBM ha deciso di creare una soluzione che potesse aiutare i creativi del marketing a produrre contenuti. Volevano costruire una soluzione basata sull'AI che potesse accelerare il processo creativo, democratizzare insights sul prodotto e dare potere a ogni membro del team per creare contenuti intelligenti e strategici. Così è nato l'assistente creativo.
Creative Assistant è stato creato per essere più di una semplice interfaccia front-end. È stato progettato come uno strumento appositamente progettato e basato sull'AI per potenziare la creazione di contenuti con precisione, velocità e integrità del marchio.
Il processo è iniziato con un prompt. Con quel prompt, è entrata in azione una sofisticata rete di microservizio, API e agenti intelligenti. Il sistema utilizza la retrieval augmented generation (RAG) con Elasticsearch per arricchire il prompt e ricavare il contesto sia dai dati forniti dall'utente che dalle fonti di conoscenza fidate di IBM.
È stato quindi aggiunto un servizio di riordinamento per dare priorità alle informazioni più rilevanti ai fini della generazione di risposte, in modo che ciascuna sia basata su pertinenza e accuratezza. L'input arricchito è stato passato a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) addestrato e ospitato su IBM watsonx.ai, che offriva flessibilità nella scelta del modello e nell'addestramento in base al compito da svolgere. Sebbene i foundation model di IBM Granite siano comunemente utilizzati per le sue prestazioni di livello aziendale, vengono impiegati anche altri modelli, quando appropriato, per contribuire a ottenere risultati ottimali. Il modello scelto trasforma i dati grezzi in contenuti di alta qualità e personalizzati, forniti con modelli predefiniti per e-mail, presentazioni, blog, storie dei clienti e pagine prodotto. Il sistema viene ottimizzato regolarmente per migliorare la qualità delle risposte.
Dietro le quinte, gli agenti AI suddividono le attività, coordinando le ricerche e la generazione. L'output finale viene trasferito a un'interfaccia utente React personalizzata che formatta la risposta in template puliti e leggibili, pronti per la revisione.
La forza di Creative Assistant risiede nelle sue fondamenta: un ricco ecosistema di fonti di dati affidabili di IBM, tra cui IBM.com, documentazione del prodotto, linee guida del marchio, ricerca competitiva, IBM RedBooks e repository privati come Seismic. Un processo automatizzato che utilizza IBM Cloud Object Storage aiuta a garantire che queste fonti dati vengano periodicamente indicizzate e memorizzate in IBM Cloud Databases for Elasticsearch e Milvus su data store IBM watsonx.data. L'indicizzazione e lo storage dei dati aiutano a eseguire interrogazioni precise e vettoriali e a recuperare i dati in modo rapido e scalabile su set di dati pubblici e privati.
Partendo da queste basi, il team Creative and Content di IBM ha sviluppato la nuova generazione di Creative Assistant sin dal lancio iniziale. La versione aggiornata include un'esperienza guidata dagli agenti, monitoraggio in tempo reale con IBM Instana Observability, recensioni di qualità e guida di stile, e funzionalità di cronologia chat.
Semplificando parti del processo creativo e ottimizzando i workflow, Creative Assistant può aiutare i team marketing di IBM a concentrarsi su ciò che conta davvero: offrire asset efficaci e coerenti con il brand, aprendo al contempo la strada a ciò che verrà.
Sebbene l'adozione sia ancora in evoluzione e altri strumenti vengano utilizzati per migliorare il workflow, Creative Assistant rappresenta un passo significativo avanti nell'affrontare le sfide legate a velocità, coerenza e scala. Con modelli predefiniti e conformi al marchio, Creative Assistant può ridurre notevolmente il tempo che i marketer dedicano alla formattazione e alla struttura, consentendo loro di espandere la loro portata creativa. Nel primo anno dal lancio, lo strumento ha registrato oltre 1010 utenti attivi che hanno generato più di 7000 bozze di asset in 10 diversi formati.
Creative Assistant si è rivelato particolarmente trasformativo per il flusso di lavoro relativo alle storie di clienti. Un piccolo team di contenuti, focalizzato sull'elevare la voce di clienti e partner e rispondere rapidamente alle opportunità di mercato con storie coinvolgenti, veniva spesso rallentato da fluttuazioni di banda e priorità concorrenti. Con lo strumento ora integrato nel loro workflow, i membri del team possono generare rapidamente bozze iniziali di story di alta qualità e allineate al marchio senza dipendere da project manager o copywriter. Nel primo anno dal lancio, nel 2025, il gruppo di lavoro ha prodotto oltre 2.400 bozze e versioni di storie di clienti, utili per iterare durante la fase iniziale del processo creativo. Le bozze iniziali vengono create in circa quattro ore. Inoltre, le bozze di storie dei clienti pronte per la recensione, perfezionate da autori ed editor per la conformità e gli standard IBM Brand, possono ora essere completate in appena cinque giorni, rispetto al precedente periodo di 10 giorni, un miglioramento stimato del 50%. Il team ha inoltre semplificato la creazione di one-pager per le storie dei clienti, risorse fondamentali per Vendite, Partner e Dirigenti che mostrano rapidamente l'impatto e favoriscono un coinvolgimento significativo. Ciò che prima richiedeva circa un'ora, ora richiede solo 12 minuti, con un aumento dell'efficienza di circa 80%. Questo cambiamento consente al team di rispondere alle opportunità di mercato con maggiore rapidità e coerenza, senza compromettere la qualità o la voce del marchio.
Oltre a velocità e scala, Creative Assistant offre anche supporto editoriale integrato per grammatica, chiarezza e tono. Un assistente di prodotto integrato democratizza l'accesso ai Product Insights, consentendo a ogni membro del team di creare contenuti accurati e informati senza dover dipendere da competenze isolate o condurre una ricerca.
Guardando al futuro, il team Creative and Content di IBM prevede di ottimizzare ulteriormente il ciclo di vita dei contenuti aggiungendo funzioni aggiuntive, come funzionalità di traduzione e strumenti di workflow progettati per introdurre un'automazione più intelligente nel processo creativo. Abbinato a un vasto set di soluzioni agenti AI e automazioni innovative attualmente implementate e in fase di sviluppo, Creative Assistant contribuirà a far avanzare la visione di IBM per una divisione marketing più strategica.
IBM è un'azienda tecnologica globale che offre una vasta gamma di prodotti e servizi nei settori del cloud computing, dell'AI, data analytics e della consulenza. Sono impegnati nell'innovazione tecnologica, con una particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo.
© Copyright IBM Corporation, marzo 2026
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.
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