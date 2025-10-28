L'organizzazione CIO di IBM intraprende un viaggio per consolidare i propri dati operativi
Immagina un vasto oceano di dati, pieno di potenziali insight, ma non completamente utilizzato a causa del suo stato disordinato. L'organizzazione IBM Chief Information Officer (CIO) ha dovuto affrontare una sfida simile. L'organizzazione CIO ha memorizzato enormi quantità di dati IT operativi relativi ad applicazioni, dispositivi, reti, infrastrutture e strumenti aziendali. Questi dati erano sparsi tra diverse fonti di dati, tra cui sette diversi data lake costruiti su varie tecnologie.
Questa frammentazione ha portato a diversi problemi. Innanzitutto, il team di CIO non riusciva ad accedere a grandi quantità di dati, cosa che ostacolava la sua capacità di ottenere insight e prendere decisioni strategiche. In secondo luogo, la governance, i controlli di accesso e i processi erano incoerenti tra gli archivi, compromettendo così la sicurezza dei dati. Infine, la dilagante duplicazione dei dati e del processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) non solo ha minato la qualità dei dati, ma ha anche aumentato i costi operativi, prosciugato le risorse e soffocato l'innovazione.
Il team ha riconosciuto l'urgente necessità di un cambiamento radicale nella propria strategia di gestione dei dati. Hanno immaginato una piattaforma dati centralizzata e unificata progettata per smantellare i silos di dati esistenti, stabilire una governance solida e fornire agli utenti funzionalità di self-service. Questa piattaforma democratizzerebbe i dati, rendendoli più accessibili e più facili da combinare per l'analisi, aumentando fondamentalmente i risparmi sui costi, l'efficienza e la competitività.
Per affrontare le sfide dei dati frammentati e disorganizzati, l'organizzazione CIO di IBM ha subito una trasformazione IT nel terzo trimestre del 2024, implementando la piattaforma dati I&T alimentata da IBM® watsonx.data, insieme a IBM® watsonx.ai, IBM® Cognos Analytics e IBM® Knowledge Catalog. Insieme, questi strumenti hanno contribuito a creare un hub unificato, sostituendo i silos scollegati con un controllo centralizzato e un'accessibilità semplificata. IBM watsonx.ai ha consentito l'apprendimento automatico avanzato e le informazioni basate sull'intelligenza artificiale, IBM Cognos Analytics ha facilitato il reporting dinamico e le dashboard, e IBM Knowledge Catalog ha garantito una solida governance e la rilevabilità dei dati.
Una realizzazione fondamentale durante questa transizione è stata la capacità di watsonx.data di ridurre significativamente la complessità. In precedenza, gli utenti estraevano faticosamente dati da ambienti eterogenei, tra cui fonti come AskIdentity (DB2), Developer Platform (PostgreSQL), Voice of the Employee (PostgreSQL) e Infrastructure Inventory (MongoDB). Ora, con un'architettura unificata basata su watsonx.data, una singola query estrae senza problemi i dati da questi diversi sistemi, eliminando un notevole sforzo manuale. La piattaforma si adatta a vari database e formati, richiedendo solo revisioni occasionali.
Per migliorare l'accesso degli utenti, il team ha implementato livelli di astrazione per standardizzare la sintassi SQL e ha utilizzato IBM Knowledge Catalog per promuovere la coerenza e l'affidabilità dei dati. Le pipeline CI/CD e l'integrazione con GitHub hanno ulteriormente semplificato lo sviluppo, rendendo la piattaforma più collaborativa e scalabile. Di conseguenza, l'organizzazione CIO di IBM ora gestisce un ecosistema di dati centralizzato e intelligente che promuove l'efficienza e l'innovazione.
L'implementazione della piattaforma dati I&T ha prodotto risultati positivi significativi per l'organizzazione CIO di IBM. Spostando i dati dai sistemi legacy e riducendo la ridondanza dei dati, la piattaforma ha consentito di risparmiare 5,3 milioni di dollari entro il primo trimestre del 2025. Ha inoltre portato a una distribuzione SaaS al 100% in IBM®Cloud per watsonx.data, riducendo l'impronta e la complessità on-premise.
Inoltre, la piattaforma ha migliorato la governance dei dati, fornendo una singola fonte affidabile e consentendo strategie di dati più difensive. La ridondanza dei dati è stata ridotta in media del 26% per Identity e del 7,7% per Developer Experience, poiché la piattaforma elimina la necessità di replicare i dati su più sistemi. Questo miglioramento ha anche ridotto il tempo e l'impegno necessari per eseguire i processi ETL.
Man mano che la piattaforma integrava più fonti di dati, il team ha osservato un aumento significativo dei volumi di dati, esemplificato da ulteriori 229 GB acquisiti giornalmente dai dispositivi e dai casi d'uso dell'intranet di IBM. Nei quattro giorni precedenti, il team ha caricato con successo più di 1,25 miliardi di righe dall'intranet di IBM, dimostrando la capacità della piattaforma di inserire dati in modo efficiente e su larga scala.
Guardando al futuro, il team sta esplorando modi per migliorare ulteriormente la piattaforma di dati I&T per ridurre la ridondanza dei dati e migliorare la qualità dei dati. L'obiettivo è integrare tutte le fonti di dati IT operative nella piattaforma entro la fine dell'anno e realizzare appieno i benefici di un ambiente di dati unificato e governato.
L'organizzazione IBM Chief Information Officer (CIO) guida la strategia IT interna di IBM e fornisce, protegge, modernizza e supporta le soluzioni IT che i dipendenti, i clienti e i partner utilizzano ogni giorno per svolgere il proprio lavoro.
L'organizzazione CIO mira a creare una piattaforma IT adattiva che renda più facile l'accesso a strumenti, applicazioni e sistemi in tutta l'azienda. Con la missione di catalizzare la crescita del business, l'organizzazione CIO accelera la risoluzione dei problemi e funge da motore di innovazione per IBM.
