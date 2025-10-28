Immagina un vasto oceano di dati, pieno di potenziali insight, ma non completamente utilizzato a causa del suo stato disordinato. L'organizzazione IBM Chief Information Officer (CIO) ha dovuto affrontare una sfida simile. L'organizzazione CIO ha memorizzato enormi quantità di dati IT operativi relativi ad applicazioni, dispositivi, reti, infrastrutture e strumenti aziendali. Questi dati erano sparsi tra diverse fonti di dati, tra cui sette diversi data lake costruiti su varie tecnologie.

Questa frammentazione ha portato a diversi problemi. Innanzitutto, il team di CIO non riusciva ad accedere a grandi quantità di dati, cosa che ostacolava la sua capacità di ottenere insight e prendere decisioni strategiche. In secondo luogo, la governance, i controlli di accesso e i processi erano incoerenti tra gli archivi, compromettendo così la sicurezza dei dati. Infine, la dilagante duplicazione dei dati e del processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) non solo ha minato la qualità dei dati, ma ha anche aumentato i costi operativi, prosciugato le risorse e soffocato l'innovazione.

Il team ha riconosciuto l'urgente necessità di un cambiamento radicale nella propria strategia di gestione dei dati. Hanno immaginato una piattaforma dati centralizzata e unificata progettata per smantellare i silos di dati esistenti, stabilire una governance solida e fornire agli utenti funzionalità di self-service. Questa piattaforma democratizzerebbe i dati, rendendoli più accessibili e più facili da combinare per l'analisi, aumentando fondamentalmente i risparmi sui costi, l'efficienza e la competitività.