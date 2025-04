L'imprevedibilità del tempo influisce direttamente sui cittadini e sull'economia del paese. Il Malawi ha un terreno ricco e fertile e la maggior parte della popolazione si guadagna da vivere grazie all'agricoltura. Una delle colture predominanti è quella delle arachidi, che aiuta a migliorare la fertilità del suolo e fornisce cibo per le famiglie, oltre agli introiti derivanti dalle vendite nazionali ed estere e il mangime per il bestiame.

Molti piccoli agricoltori del Paese, quelli che gestiscono campi a conduzione familiare non più grandi di 10 ettari, faticano a far quadrare i conti. L'accesso insufficiente al credito e ai mercati a prezzi accessibili contribuisce a un ciclo continuo di povertà. Di conseguenza, molti agricoltori non hanno i fondi per acquistare sementi di alta qualità e devono ricorrere alla semina di semi riciclati, essenzialmente cereali, che perdono potenza a ogni stagione di utilizzo. Inoltre, molti agricoltori si affidano ancora alla radio per ricevere le previsioni meteorologiche generali e non hanno ancora accesso alle informazioni meteorologiche locali attualmente offerte dalla tecnologia.

Il governo del Malawi offre servizi di supporto agli agricoltori, tra cui consulenza da parte di tecnici agrari su quando, come e dove seminare, concimare e raccogliere. Tuttavia, il rapporto tra agricoltori e tecnici agrari è elevato: circa un tecnico ogni 1.500-2.000 agricoltori.

L'obbiettivo dell'organizzazione no profit globale Heifer International è quello di assistere questi agricoltori. "Aiutiamo i piccoli agricoltori delle economie in via di sviluppo a raggiungere introiti sostenibili", afferma Antoinette Marie, direttrice di Heifer Labs, l'unità globale di tecnologia digitale dell'organizzazione no profit. "Ci concentriamo sullo sviluppo sostenibile, attraverso il quale, dopo un coinvolgimento a lungo termine con la comunità, gli agricoltori sostenersi sulle proprie gambe".

Elizabeth Magombo-Kabaghe, responsabile delle innovazioni e delle nuove iniziative di Heifer International, aggiunge: "Creiamo programmi basati sulle comunità così come sono. Prima di iniziare qualsiasi intervento, passiamo del tempo con le comunità per comprendere il loro stile di vita".

Fin dall'inizio, la leadership di Heifer ha compreso l'importanza di fornire sostegno agli agricoltori prima dell'inizio della stagione fino alla raccolta e oltre, con l'obiettivo di aumentare la resa affinché gli agricoltori potessero avere un reddito che gli consentisse di sopravvivere. Questo, soprattutto dopo il Covid, ha richiesto un'adozione accelerata di soluzioni digitali per contribuire ad aumentare la resa delle colture e migliorare la competitività sul mercato.

Nel 2021 Heifer è entrata a far parte dell'IBM Sustainability Accelerator, un programma di innovazione sociale di IBM che supporta le comunità soggette a stress ambientali ed economici in tutto il mondo attraverso tecnologie come l'AI e un ecosistema di esperti. Concentrandosi sulla regione del Malawi, Heifer ha collaborato con IBM per creare e sviluppare OpenHarvest, una piattaforma open source che offre agli agricoltori consigli orientati alle attività in ogni fase del ciclo di rotazione delle colture.