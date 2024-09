Havas ha incontrato per la prima volta la tecnologia Watson quando ha aiutato IBM nelle sue attività di marketing per la piattaforma cognitiva. “Eravamo presenti al livello base della costruzione della storia del go-to-market di Watson per IBM come agenzia che supporta IBM,” afferma Jason Jercinovic, Global Head of Marketing Innovation di Havas. L'azienda ha poi continuato a collaborare con IBM per offrire soluzioni tecnologiche Watson ai clienti IBM, sviluppando soluzioni front-end e proponendo idee creative e casi d'uso.

Man mano che l'agenzia ha approfondito la conoscenza della piattaforma Watson, ne ha riconosciuto il potenziale di utilizzo per aiutare i propri clienti. La personalizzazione è sempre più importante nel marketing e Havas utilizza la piattaforma Watson per creare campagne di marketing più personalizzate ed efficaci per i propri clienti. “L'agenda del consumatore moderno si basa sulla dimostrazione che la personalizzazione, la comprensione dell'individuo e la consapevolezza di ogni esperienza vissuta sono importanti,” afferma Jercinovic. “L'AI è in grado di dare ai leader dei nostri clienti la possibilità di estrarre gli aghi dal pagliaio per trovare le intuizioni che guidano i risultati di business.”