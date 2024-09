Cercando un modo più veloce ed efficiente per arrivare al "succo" di queste discussioni, Frankly.AI si è rivolta a watsonx.ai , la piattaforma di dati e AI di nuova generazione di IBM. Per testarne l'efficacia, l'azienda ha coinvolto un team di IBM per creare insieme con il proprio personale interno una soluzione proof-of-concept (POC). L'obiettivo erano le trascrizioni del New Zealand AI Forum, attraverso il quale le agenzie governative si riuniscono regolarmente per valutare l'impatto dell'AI su tutti gli aspetti della società neozelandese.

Il team congiunto ha realizzato un modello che estrae automaticamente i dati non elaborati dalle trascrizioni delle discussioni dei forum, insieme ai paper di ricerca associati. In background, la soluzione utilizza la funzione Smart Document Understanding all'interno di IBM Watson Discovery Service per organizzare il contenuto per argomento, relatore e altri parametri pertinenti.

Il ruolo principale di IBM® watsonx.ai è quello di fornire gli insight più accurati, concisi e mirati alle persone che utilizzano il chatbot di consulenza. In base alla query univoca di ciascun utente nel sistema, IBM watsonx.ai esegue tutti i contenuti aggregati attraverso uno dei suoi numerosi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) pre-addestrati. Ciò che genera sono insight concisi e pertinenti che possono utilizzare e di cui possono fidarsi.