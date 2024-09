Ogni volta che i partner contattavano Formica Group con domande o dubbi, i team non tecnici della linea di impresa, come quelli addetti alla contabilità e al servizio clienti, non riuscivano a recuperare rapidamente i documenti necessari e si rivolgevano a Catlin.

Forse la cosa più importante è che i partner non potevano essere integrati rapidamente nel sistema. “Un paio delle nostre implementazioni di onboarding hanno subito notevoli ritardi. Mi riferisco a progetti che si sono trascinati per otto mesi o più”, afferma. "In realtà, alcune vendite sono andate a monte perché il nostro fornitore esternalizzato non è riuscito a coinvolgere i clienti in modo tempestivo".

Come se non bastasse, il fornitore ha smesso di apportare miglioramenti alla soluzione, a cui mancavano strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale e altre funzioni. Inoltre, la soluzione non era in grado di assistere adeguatamente la complessa logistica del commercio internazionale.

"L'acquisizione ci ha lasciato tra le mani un prodotto arretrato", commenta Catlin.