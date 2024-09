Saint-Gobain ha scelto di implementare la soluzione IBM® Sterling™ Supply Chain Business Network Premium basata sul cloud per creare specifiche EDI da inviare ai propri fornitori. L'azienda ha scelto questa opzione per i vantaggi in termini di efficienza economica dell'EDI rispetto ai processi manuali.

Shelby sottolinea che la soluzione di supply chain IBM ha migliorato l'efficienza nelle fasi d'ordine, di fatturazione e di spedizione. Ora i clienti possono ora ricevere le notifiche automatiche di spedizione direttamente sui loro sistemi, visualizzare i numeri di tracciamento, sapere quando gli ordini verranno consegnati e accedere a tutte le altre informazioni di spedizione di loro interesse.

Elaborando le informazioni dettagliate che l'EDI fornisce ai clienti, Shelby afferma che Saint-Gobain può ora inviare avvisi di spedizione avanzati (ASN) ai loro centri di distribuzione. Quando i clienti scansionano i codici a barre sui prodotti ricevuti, si collegano direttamente agli ASN inviati dall'EDI e sono in grado di sapere tutto ciò che è in ciascun imballaggio. Di conseguenza non devono più chiamare il CSR di riferimento per richiedere una bolla di spedizione o altri documenti.

"Abbiamo prodotti che vengono fabbricati su ordinazione, e altri in stock" dice Shelby. «Accade raramente che a fronte di un ordine di acquisto congiunto vi sia soltanto un ordine di acquisto, una fattura e una spedizione. Pertanto, se un cliente ordina congiuntamente articoli in magazzino e articoli su ordinazione in un solo ordine d'acquisto, ci troveremo con molteplici fatture e ASN. Utilizzando lo strumento di business analytics della soluzione, siamo in grado di cercare semplicemente il numero dell'ordine d'acquisto, recuperare tutti gli ASN, tutte le fatture e tutti i documenti pertinenti e inviarli al cliente con un'unica query".