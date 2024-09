Sulla base delle sue esperienze positive con la piattaforma IBM Sterling Gentran, TMLC ha deciso di migrare la sua piattaforma EDI su IBM Sterling Supply Chain Business Network, una soluzione sicura basata sul cloud per l'integrazione dei partner commerciali.

"Uno dei maggiori vantaggi derivanti dalla migrazione del nostro EDI su IBM Sterling Supply Chain Business Network è il fatto che non dobbiamo più dedicare risorse a tempo pieno ad attività come la mappatura EDI", commenta Rekau. “Quando dobbiamo coinvolgere un nuovo partner commerciale, sottoponiamo semplicemente le nostre esigenze a IBM, che svolge la maggior parte del lavoro per noi: dobbiamo solo verificare che l’integrazione funzioni nel modo previsto".

IBM Sterling Supply Chain Business Network è arricchito da IBM Sterling Business Transaction Intelligence, che fornisce funzionalità di analitica cognitiva per aiutare le aziende a comprendere meglio i processi EDI utilizzando report visivi e query scritte in linguaggio naturale.

"Se una delle nostre transazioni EDI non va a buon fine per qualsiasi motivo, IBM Sterling Supply Chain Business Network ci invia un avviso, che è prezioso a livello tattico perché ci aiuta a individuare subito la causa sottostante", spiega Rekau. "Con IBM Sterling Business Transaction Intelligence, possiamo scavare più a fondo nei nostri dati EDI per identificare modelli che altrimenti non noteremmo. Oltre a creare una scorecard per tenere traccia delle nostre prestazioni rispetto agli SLA (service-level agreement) con l’azienda, abbiamo creato report che mettono in evidenza i partner commerciali con tassi di errore superiori alla media".

Aggiunge: "Se inviamo conferme d'ordine errate a un cliente, siamo esposti al rischio di sanzioni finanziarie. Poiché IBM Sterling Business Transaction Intelligence è così facile da usare, ora il nostro team addetto alla conformità dei clienti può vedere lo stato di ordini, spedizioni e pagamenti in tempo reale senza alcuna assistenza da parte del team EDI, aiutandoci a contestare con successo gli storni di addebito per problemi relativi ai dati che non erano di nostra competenza".

Man mano che estende le sue operazioni in paesi di tutto il mondo, TMLC deve rimanere al passo con un'ampia varietà di requisiti locali per la fatturazione elettronica. IBM Sterling Supply Chain Business Network Premium include IBM Sterling E-Invoicing, una piattaforma che consente alle aziende di scambiare questi documenti in modo automatizzato, conforme e completamente verificabile.

"The Master Lock Company è stata una delle prime aziende ad adottare la fatturazione elettronica IBM Sterling", commenta Rekau. "IBM adatta continuamente la piattaforma al variare delle leggi e degli standard di integrazione, riducendo in modo significativo la complessità delle nostre operazioni internazionali".

Oggi, il 95% di tutti gli ordini EDI di TMLC viene elaborato tramite IBM Sterling Supply Chain Business Network senza alcun intervento manuale da parte del team EDI.

"La nostra migrazione da IBM Sterling Gentran a IBM Sterling Supply Chain Business Network è stata un processo semplice e senza intoppi e il team IBM ha svolto un lavoro fantastico, in particolare quando si è trattato di trasferire i nostri partner commerciali europei", aggiunge Rekau. "Sappiamo sempre di poter contare su IBM per qualsiasi richiesta quando abbiamo bisogno del loro aiuto e apprezziamo davvero la reattività del loro supporto".