È fondamentale che i documenti aziendali vengano consegnati; tuttavia, non è necessario che tutti i documenti vengano consegnati contemporaneamente. Dovrai decidere come tu, i tuoi partner e la tua azienda supporterete le attività B2B in base alle attuali considerazioni sull'infrastruttura e sul business. Il controllo dei processi ti offre la possibilità di controllare quando, dove e come i documenti vengono elaborati.