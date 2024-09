Follett Corporation

Follett ha utilizzato Sterling B2B Integrator, Sterling Order Management e il software MQ per creare 1.200 negozi cooperativi che condividono inventario, cataloghi ed evasione degli ordini. Follett disponeva di numerosi sistemi esistenti al momento dell'implementazione del sistema di order management, perciò utilizza il software Sterling B2B Integrator come livello di traduzione. Tutti i dati del sistema dei partner in entrata o in uscita dal sistema di order management di Follett passano attraverso Sterling B2B Integrator che traduce i dati nel formato richiesto secondo necessità.

Follett utilizza anche il software MQ per spostare le informazioni tra le proprie applicazioni. La maggior parte di questi scambi di dati MQ vengono gestiti in modo asincrono. "Questa è stata una decisione architettonica intenzionale", spiega Scherer. "Permette alle applicazioni dei partner di scalare in modo indipendente per funzionare il più velocemente possibile, senza rallentare l'intero sistema in base al partner più lento".

Il software Sterling offre numerose funzioni integrate, tra cui flussi di processo personalizzati, gestione del catalogo e un catalogo globale. L'applicazione supporta anche l'inventario stagionale. "A differenza dei normali rivenditori, che hanno un periodo festivo molto intenso, da noi abbiamo due periodi frenetici, uno primaverile e uno autunnale", afferma Pete Bukantis, responsabile IT di Follett.

Con la soluzione Sterling Order Management, Follett può anche creare una logica di business e delle regole per l'inventario e gli ordini. “Se vuoi acquistare un laptop, lo spediremo dove vuoi. Ma se si tratta di penne, matite e articoli a basso prezzo, non possiamo davvero permetterci di spedirli in tutto il paese”, afferma Scherer. "Abbiamo ideato il concetto di tipologia di articolo, che ci ha permesso di stabilire diverse business rules di evasione degli ordini a livello di articolo in base, ad esempio, ai margini unitari. Abbiamo anche definito gli articoli con "inventario infinito" che vengono sempre visualizzati come disponibili online."

Follett ha anche aggiunto fornitori di dropshipping al proprio modello di business. I fornitori di dropshipping sono essenzialmente partner commerciali che vendono prodotti sui siti web di Follett. Quando Follett riceve ordini per prodotti da un fornitore di dropshipping, il fornitore può spedire direttamente al cliente o spedire al negozio locale del cliente. "L'aspetto più bello del nostro programma di vendita dropshipping è che ci ha davvero permesso di estendere il nostro assortimento oltre ciò che possiamo trasportare nei nostri negozi fisici senza aumentare il rischio di esposizione all'inventario", afferma Scherer.