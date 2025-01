Il Dipartimento acquisti di ELPEDISON ha indetto una gara d'appalto competitiva per selezionare una soluzione di recupero e gestione dei dati. Performance Technologies ha vinto la gara d'appalto in quanto ha soddisfatto tutti i criteri richiesti proponendo una soluzione di integrazione e governance dei dati con IBM® Cloud Pak for Data e IBM® Knowledge Catalog. Dal punto vista della tecnologia, la soluzione cloud-native si basa su microservizi, containerizzata su Red Hat® OpenShift® on IBM® Cloud ed è fornita come offerta SaaS (Software as a Service) completa, gestita e mantenuta da Performance Technologies.

In qualità di IBM Platinum Partner con una solida storia di successi, Performance Technologies ha potuto dimostrare le giuste certificazioni e competenze tecniche, oltre alla capacità di portare il progetto dall'ideazione al supporto operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Si è trattato ben più di un progetto tecnico. ELPEDISON mirava a consolidare e organizzare i dati provenienti da 30.000 tabelle di database, stabilendo e mantenendo politiche complete di governance, sicurezza, privacy e controllo in tutta l'organizzazione. Performance Technologies ha collaborato a stretto contatto con IBM, in particolare durante la configurazione iniziale, incorporando il catalogo dati IBM per l'energia e le utility e adattando la terminologia aziendale di ELPEDISON alla piattaforma dati. Questa personalizzazione aiuta a comprendere i metadati all'interno dei sistemi ELPEDISON, garantendo un'identificazione e una classificazione accurate dei dati in linea con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), l'EU Data Act, l'EU AI Act e le politiche sulla sicurezza.

La piattaforma IBM di gestione dei dati ha funzione di risorsa centrale vitale, fornendo dizionari e cataloghi di dati che consentono a ELPEDISON di gestire i dati relativi ai clienti attraverso un livello di governance che si estende su 45 sistemi operativi. Questa struttura consente una tracciabilità semplice dei dati e stabilisce la proprietà dei dati sugli elementi critici, migliorando il processo decisionale basato sui dati in tutte le unità di business dell'azienda. La soluzione incorpora l'intero framework di gestione dei dati aziendale di ELPEDISON, che comprende politiche di governance e documentazione volte a creare un punto di controllo unificato per la qualità dei dati, la convalida, la completezza dei metadati, la data lineage, la correzione e la tracciabilità dei dati.