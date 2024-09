Nel prepararsi a migrare a SAP S/4HANA, ElectronicPartner si è resa conto che l'infrastruttura IT esistente avrebbe dovuto essere aggiornata per supportare un database in memoria. Per raggiungere il proprio obiettivo di trasformazione digitale, l'azienda era alla ricerca di una piattaforma ad alte prestazioni ma efficiente in termini di costi per supportare la transizione a SAP S/4HANA. Dopo un'attenta valutazione delle offerte di diversi fornitori leader, l'azienda ha scelto le soluzioni IBM Power.

"I nostri processi di business sono strettamente integrati", afferma Assmann. "In IBM Power abbiamo trovato una piattaforma altamente affidabile in grado di supportare i nostri complessi processi logistici con SAP S/4HANA. La piattaforma IBM Power offre inoltre una gestione dinamica delle risorse, il che ci consente di scalare rapidamente le prestazioni della soluzione per soddisfare i periodi di picco aziendale quando i nostri requisiti in termini di analytics sono temporaneamente più elevati. Avevamo già molti anni di esperienza nell'utilizzo delle soluzioni IBM Power, quindi sapevamo di poter contare sull'affidabilità della piattaforma."

Per ridurre il rischio aziendale di passare da SAP ERP a SAP S/4HANA, ElectronicPartner ha deciso di gestire entrambe le applicazioni in parallelo durante i preparativi per la migrazione. Implementando server IBM Power E980 e la virtualizzazione IBM PowerVM insieme ai sistemi all flash storage IBM® FlashSystem 5030, ElectronicPartner è stata in grado di utilizzare un'unica piattaforma per gli esistenti workload SAP ERP, SAP Business Warehouse (link esterno a ibm.com) e le nuove applicazioni SAP S/4HANA in esecuzione su SUSE® Linux® Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com).

"L'implementazione di SAP S/4HANA su IBM Power con SUSE Linux Enterprise Server ci offre la stabilità necessaria per supportare i nostri processi di finanza, logistica, supply chain e procurement", conferma Assmann. "Anche la possibilità di riassegnare le risorse del server in modo dinamico durante e dopo la migrazione è stata un grande vantaggio per noi. Durante la transizione, abbiamo utilizzato Capacity on Demand per aumentare temporaneamente la performance, il che ci ha permesso di completare più rapidamente il passaggio a SAP S/4HANA e ridurre al minimo l'impatto sul business."

Assmann aggiunge: "Valutiamo regolarmente le soluzioni di storage per il nostro data center per assicurarci di essere sulla piattaforma ottimale. Date le eccezionali prestazioni e la semplice gestione di IBM FlashSystem siamo convinti di aver fatto la scelta giusta."

ElectronicPartner ha selezionato SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications come sistema operativo per SAP S/4HANA. "Vogliamo sempre scegliere lo strumento adatto al lavoro da svolgere", afferma Assmann. "SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications è il sistema operativo preferito da SAP per SAP S/4HANA e la stretta collaborazione tra IBM, SUSE e SAP ci ha dato la tranquillità di poter contare su soluzioni che sarebbero state pienamente compatibili".

In prospettiva, l'azienda prevede di applicare la funzione SUSE Linux Enterprise Live Patching per aumentare ulteriormente la disponibilità e rispondere ancora più rapidamente alle minacce informatiche. L'azienda è interessata anche alla nuova generazione della piattaforma IBM Power, IBM Power10.

In futuro nuove funzionalità di sicurezza integrate come la crittografia della memoria e performance di elaborazione ancora più elevate con IBM Power10 consentiranno ulteriori ottimizzazioni del nostro data center", aggiunge Assmann.