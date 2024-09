L'attenzione crescente per il cambiamento climatico e la sostenibilità non hanno indebolito l'importanza di questi valori fondamentali per le aziende elettriche, ma hanno presentato una nuova serie di sfide operative per poterle soddisfare. La gestione degli asset è al centro di tutto.

Per mantenere la rete operativa, i fornitori devono ridurre al minimo l'impatto delle apparecchiature usurate o guaste. Questo è uno dei motivi principali per cui molti stanno adottando l'analytics avanzata per prevedere i guasti ed eseguire una manutenzione proattiva per prevenirli. Una volta generato un ordine di servizio, pianificato o non pianificato, spetta all'approvvigionamento procurarsi le parti (ad esempio trasformatori, interruttori automatici e isolanti) necessarie per completare il lavoro. Più lunghe sono le tempistiche, maggiore è il rischio potenziale per le prestazioni della rete. Questa è una delle ragioni per cui l'efficienza del processo procure-to-pay (P2P) ha assunto un'importanza crescente per i fornitori di energia.

Un altro motivo è il costo. Nel mercato deregolamentato di oggi, ridurre al minimo il costo totale dei beni acquistati è un obiettivo fondamentale. Quando i dipendenti fanno "acquisti fuori controllo", ovvero non attenendosi al flusso previsto dal processo di approvvigionamento, il costo e l'efficienza ne subiscono le conseguenze. Innanzitutto, tali acquirenti finiscono per pagare di più perché non possono usufruire dei vantaggi in termini di costi previsti dai contratti stabiliti con i fornitori.

Anche altri tipi di deviazione dal processo, in particolare l'acquisto senza un ordine di acquisto (PO) o la creazione di un PO senza un ordine di servizio, aumentano i costi perché richiedono un lavoro supplementare per essere risolti. Questo perché il tempo impiegato a risolvere fatture errate o non corrispondenti può aumentare notevolmente le spese amministrative, oltre a distogliere il personale addetto agli approvvigionamenti dagli aspetti più strategici del proprio lavoro.