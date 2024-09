Salvare vite umane con l'AI: davvero può essere così semplice? L'azienda svedese Edsvärd sta cercando risposte a questa domanda nella sua ultima collaborazione con il team IBM Client Engineering tramite la piattaforma IBM watsonx, in particolare lo studio di intelligenza artificiale IBM watsonx.ai e le soluzioni di data store IBM watsonx.data.

Il settore edile è tristemente associato alla maggior parte degli incidenti e delle morti sul lavoro. I processi di costruzione sono complessi e spesso avvengono in aree ad alta intensità di traffico, come le infrastrutture ferroviarie e stradali. Numerose categorie lavorative operano in uno spazio condiviso associato a rischi immensi, come impianti ad alta tensione, pericolo di incendio e traffico, il che richiede un coordinamento elevatissimo per evitare incidenti.

Le aree complesse sono soggette a norme e regolamenti stringenti volte a creare un ambiente di lavoro sano e sicuro, ma purtroppo possono essere difficili da interpretare e applicare nelle operazioni quotidiane. Sapere e fare non sempre vanno di pari passo, soprattutto quando la velocità di produzione è elevata, e questo può portare alla decisione di prendere qualche scorciatoia, provocando incidenti sul lavoro.

Un tragico incidente che ha colpito un'azienda locale ha spinto Edsvärd a valutare se l'AI, combinata con la sua soluzione di coordinamento SaaS, potesse evitare accadesse di nuovo a causa del mancato coordinamento.