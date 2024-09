Start-up fintech e business partner IBM con sede in Svezia, Edger Finance (link esterno a ibm.com) mira a essere la soluzione di riferimento degli investitori per orientarsi nel mercato azionario e prendere decisioni d'investimento migliori.

Nel 2023, Edger ha aderito al programma IBM® Fintechx (link esterno a ibm.com) e ha iniziato a collaborare con IBM Client Engineering e IBM Innovation Studio. L'obiettivo del coinvolgimento era rafforzare i processi e la piattaforma dell'azienda attraverso la sperimentazione dell'AI generativa (AI gen). La collaborazione ha portato alla creazione di tre processi assistiti dall'AI offerti in svedese e inglese e sono stati esplorati durante un progetto pilota di minimum viable product (MVP) della durata di quattro settimane:

Il primo accelera e semplifica la creazione di un riepilogo del CEO a partire dai report trimestrali delle aziende.

Il secondo automatizza l'estrazione dei punti dati che si trovano all'interno di ogni report.

Il terzo consente agli investitori di interagire con i dati del report attraverso un flusso di chat domanda-risposta.

Ogni assistente si affida a IBM watsonx.ai, una suite integrata di strumenti AI progettati per la gestione dei dati e l'automazione dei processi collaborative e ad alto livello di sicurezza. Il terzo assistente usa anche IBM watsonx Assistant, una piattaforma di AI conversazionale che offre assistenza self-service automatizzata. "Questo stack tecnologico ci offre un vantaggio competitivo, consentendo alla piattaforma di categorizzare e analizzare automaticamente i report trimestrali", aggiunge Petter Hattenbach, fondatore e CEO di Edger.

I test condotti durante il progetto pilota hanno dimostrato risultati chiari e un grande potenziale per l'AI generativa in Edger:

Miglioramento del 90% dei tempi di consegna per gli estratti dei dati dei report trimestrali. Mentre in precedenza il processo poteva richiedere fino a una settimana, il progetto pilota ha dimostrato che poteva essere completato in appena quattro ore.

Miglioramento di circa il 96% del tempo necessario per riassumere i punti principali di un report di oltre 30 pagine. Mentre in precedenza un analista poteva impiegare fino a mezz'ora per completare questo compito, il progetto pilota ha dimostrato che questo poteva essere completato in pochi secondi.

Il progetto pilota ha inoltre messo in evidenza diversi potenziali vantaggi per gli investitori al dettaglio, come una maggiore efficienza nella raccolta e nella revisione dei dati sugli investimenti, nonché una migliore pertinenza e personalizzazione delle informazioni fornite a ciascun investitore che usa la piattaforma. Offrendo agli investitori la possibilità di interagire con ogni report, Edger ha reso più facile per loro trovare, analizzare e agire sulle informazioni per loro più pertinenti e per la loro strategia di investimento. Il progetto pilota dimostra inoltre che la soluzione di Edger potrebbe essere valida per le aziende che desiderano sfruttare anche i dati, cosa che è stata riconosciuta dal partner del programma Handelsbanken (link esterno a ibm.com) che ha conferito a Edger il premio “Best Enterprise Product".

"La nostra partnership con IBM nel campo dell'AI generativa è stata a dir poco trasformativa. Attraverso i nostri sforzi congiunti, abbiamo introdotto in modo efficiente un MVP sul mercato, consentendo applicazioni immediate nel mondo reale e ampliando i confini di ciò che l'AI generativa può ottenere, sia nel landscape attuale, sia negli sforzi futuri", conclude Hattenbach.