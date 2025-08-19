Trasformare le idee in risultati Siamo una rete di studi in tutto il mondo, il cui fine è portare più velocemente i nostri clienti e business partner ai loro passi successivi. Lo facciamo riunendo il meglio delle competenze e dell'esperienza di IBM nel guidare il progresso.

Cosa facciamo Inizia a esplorare ciò che è possibile Ottieni una visione completa della tua problematica con i nostri approfondimenti di settori e tecnologie e con la nostra esperienza immersiva. Passeremo quindi a creare insieme nuovi modi per velocizzare la tua trasformazione Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking. Finisci con un piano e crea connessioni I nostri esperti interni possono aiutarti a creare prototipi delle idee e a sviluppare una roadmap per arrivare velocemente a un risultato.

La collaborazione con IBM Innovation Studio è per noi molto preziosa perché non solo hanno compreso la nostra visione tecnologica, ma ci hanno anche aiutato a svilupparla. Apprezziamo in particolare il modo in cui IBM pensa a livello di reti ed ecosistemi, risolve problemi trasversali e aggiunge sempre valore per partner e clienti. Roy Kaiser Co-Fondatore e CFO/CMO, Peeriot AG

Come ci riusciamo Esplorazione dei casi d'uso Briefing sulla tecnologia Workshop di co-creazione Approfondimenti degli esperti Incontri mirati Esplorazione dei casi d'uso Vuoi sapere quali sono i modelli di implementazione che stiamo vedendo presso i nostri clienti in tutti i settori? Lasciamoci ispirare da altri che hanno affrontato problemi simili. Le nostre sessioni di esplorazione dei settori sono guidate dai nostri esperti di settore che hanno esperienza diretta nell'identificare le sfide, scoprire opportunità, arrivare al cuore del problema e progettare e implementare soluzioni. Briefing sulla tecnologia Vuoi vedere le ultime novità della tecnologia IBM? I nostri briefing tecnologici sono guidati da esperti tecnici che possono illustrarti le novità, come puoi utilizzare le nostre soluzioni all'interno del tuo stack tecnologico e dimostrarti il valore offerto da IBM. Workshop di co-creazione Desideri avere il massimo impatto per la tua attività? Queste sessioni collaborative utilizzano l'Enterprise Design Thinking di IBM per aiutarti a scoprire nuove opportunità e risolvere le problematiche aziendali più critiche. Approfondimenti degli esperti Desideri un incontro a tu per tu con i nostri esperti tecnici o di settore? Queste sessioni su misura prima e dopo l'implementazione ti danno accesso diretto a esperti che ti aiutano a scalare le tue soluzioni, ti offrono una prospettiva e molto altro. Incontri mirati Vuoi incontrare colleghi? Le nostre sessioni multi-cliente sono un ottimo modo per incontrare leader aziendali che stanno affrontando sfide simili nei propri settori. Offriamo varie opportunità durante tutto l'anno per conoscere i nostri clienti e partner nell'ambito di forum mirati su argomenti che sono importanti per te.

Workshop Questi esempi delle nostre sessioni su argomenti specifici guidate da esperti mostra come possiamo personalizzare il tuo studio per adattare questa esperienza alle tue esigenze.

Esplora ciò che è possibile I nostri workshop gratuiti iniziano con l'esplorazione dell'arte del possibile e del potere della tecnologia per risolvere le tue problematiche. Le nostre esperienze immersive, gli esercizi di valutazione, le sessioni di approfondimento degli esperti e le demo ti ispireranno per il resto della giornata. Creiamo insieme nuovi modi per velocizzare la tua trasformazione Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking. Finisci con un piano e crea connessioni Le nostre sessioni si concludono con modi concreti per iniziare e raggiungere i risultati più velocemente. Svilupperemo una roadmap, insieme a passaggi chiari e attuabili, e ti metteremo in contatto con esperti di IBM che possono aiutarti.