Trasformare le idee in risultati Siamo una rete di studi in tutto il mondo, il cui fine è portare più velocemente i nostri clienti e business partner ai loro passi successivi. Lo facciamo riunendo il meglio delle competenze e dell'esperienza di IBM nel guidare il progresso.
Cosa facciamo
Inizia a esplorare ciò che è possibile

Ottieni una visione completa della tua problematica con i nostri approfondimenti di settori e tecnologie e con la nostra esperienza immersiva.
Passeremo quindi a creare insieme nuovi modi per velocizzare la tua trasformazione

Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking.
Finisci con un piano e crea connessioni

I nostri esperti interni possono aiutarti a creare prototipi delle idee e a sviluppare una roadmap per arrivare velocemente a un risultato.
La collaborazione con IBM Innovation Studio è per noi molto preziosa perché non solo hanno compreso la nostra visione tecnologica, ma ci hanno anche aiutato a svilupparla. Apprezziamo in particolare il modo in cui IBM pensa a livello di reti ed ecosistemi, risolve problemi trasversali e aggiunge sempre valore per partner e clienti. Roy Kaiser Co-Fondatore e CFO/CMO, Peeriot AG

Come ci riusciamo

Esplorazione dei casi d'uso Briefing sulla tecnologia Workshop di co-creazione Approfondimenti degli esperti Incontri mirati
Workshop

Questi esempi delle nostre sessioni su argomenti specifici guidate da esperti mostra come possiamo personalizzare il tuo studio per adattare questa esperienza alle tue esigenze.
Esplora ciò che è possibile

I nostri workshop gratuiti iniziano con l'esplorazione dell'arte del possibile e del potere della tecnologia per risolvere le tue problematiche. Le nostre esperienze immersive, gli esercizi di valutazione, le sessioni di approfondimento degli esperti e le demo ti ispireranno per il resto della giornata.

Gli argomenti dei nostri workshop
Accelerare l'impatto aziendale dell'AI

Per CIO, CTO, LOB Executive o sviluppatori software che desiderano sbloccare nuova produttività creando assistenti e agenti AI personalizzati.
Automation

Per CIO, CTO, IT Operations e sviluppatori che desiderano semplificare l'integrazione, la distribuzione e le operazioni attraverso l'automazione basata su AI, aumentando l'efficienza, la resilienza e il time to value.
Dati per l'AI generativa

Per CDO, CTO, CIO e responsabili dell'AI e dei dati che desiderano semplificare e proteggere l'accesso ai dati in tutta l'azienda ai fini della real-time analytics e dell'AI, oltre a ridurre i costi dei data warehouse.
Hybrid Cloud/Z

Per CIO, CTO e leader di AIOps, Operations e Architecture che desiderano dimostrare il valore di un ambiente ibrido volutamente progettato con e per l'AI.

Americhe

Dallas 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 Città del Messico Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 New York City 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 Poughkeepsie 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 San Paolo R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 Washington, DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

Asia-Pacifico e Giappone

Pechino Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pechino, Cina Seul Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seul 07326 Shanghai Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, Cina Tokio 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

Europa

Amsterdam Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam Londra 20 York Road Londra SE1 7ND Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid Milano Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI Monaco di Baviera Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 Monaco di Baviera Parigi 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes Stoccolma Kistagången 6 164 92 Kista, Stoccolma Zurigo Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
