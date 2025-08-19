IBM innovation studio

Ottieni una visione completa della tua problematica con i nostri approfondimenti di settori e tecnologie e con la nostra esperienza immersiva.
Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking.
I nostri esperti interni possono aiutarti a creare prototipi delle idee e a sviluppare una roadmap per arrivare velocemente a un risultato.
Vuoi sapere quali sono i modelli di implementazione che stiamo vedendo presso i nostri clienti in tutti i settori? Lasciamoci ispirare da altri che hanno affrontato problemi simili. Le nostre sessioni di esplorazione dei settori sono guidate dai nostri esperti di settore che hanno esperienza diretta nell'identificare le sfide, scoprire opportunità, arrivare al cuore del problema e progettare e implementare soluzioni.
Vuoi vedere le ultime novità della tecnologia IBM? I nostri briefing tecnologici sono guidati da esperti tecnici che possono illustrarti le novità, come puoi utilizzare le nostre soluzioni all'interno del tuo stack tecnologico e dimostrarti il valore offerto da IBM.
Desideri avere il massimo impatto per la tua attività? Queste sessioni collaborative utilizzano l'Enterprise Design Thinking di IBM per aiutarti a scoprire nuove opportunità e risolvere le problematiche aziendali più critiche.
Desideri un incontro a tu per tu con i nostri esperti tecnici o di settore? Queste sessioni su misura prima e dopo l'implementazione ti danno accesso diretto a esperti che ti aiutano a scalare le tue soluzioni, ti offrono una prospettiva e molto altro.
Vuoi incontrare colleghi? Le nostre sessioni multi-cliente sono un ottimo modo per incontrare leader aziendali che stanno affrontando sfide simili nei propri settori. Offriamo varie opportunità durante tutto l'anno per conoscere i nostri clienti e partner nell'ambito di forum mirati su argomenti che sono importanti per te.
Questi esempi delle nostre sessioni su argomenti specifici guidate da esperti mostra come possiamo personalizzare il tuo studio per adattare questa esperienza alle tue esigenze.
I nostri workshop gratuiti iniziano con l'esplorazione dell'arte del possibile e del potere della tecnologia per risolvere le tue problematiche. Le nostre esperienze immersive, gli esercizi di valutazione, le sessioni di approfondimento degli esperti e le demo ti ispireranno per il resto della giornata.
Le nostre sessioni si concludono con modi concreti per iniziare e raggiungere i risultati più velocemente. Svilupperemo una roadmap, insieme a passaggi chiari e attuabili, e ti metteremo in contatto con esperti di IBM che possono aiutarti.
Per CIO, CTO, LOB Executive o sviluppatori software che desiderano sbloccare nuova produttività creando assistenti e agenti AI personalizzati.
Per CIO, CTO, IT Operations e sviluppatori che desiderano semplificare l'integrazione, la distribuzione e le operazioni attraverso l'automazione basata su AI, aumentando l'efficienza, la resilienza e il time to value.
Per CDO, CTO, CIO e responsabili dell'AI e dei dati che desiderano semplificare e proteggere l'accesso ai dati in tutta l'azienda ai fini della real-time analytics e dell'AI, oltre a ridurre i costi dei data warehouse.
Per CIO, CTO e leader di AIOps, Operations e Architecture che desiderano dimostrare il valore di un ambiente ibrido volutamente progettato con e per l'AI.
