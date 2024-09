Daxko ha seguito queste sfide da vicino. Quando è scoppiata la pandemia, i clienti di questa piattaforma SaaS (Software-as-a-service) per la gestione completa dei centri fitness sono stati tra i primi a risentire degli effetti delle normative più severe. E Daxko sapeva di doverli aiutare ad adattarsi.

Ed McLain, Principal System Architect di Daxko, è membro del team delle operazioni tecniche e supervisiona l'architettura dei sistemi di backend dell'azienda in tutti i suoi prodotti. A marzo 2020, il team di prodotto di Daxko si è visto costretto a mettere completamente da parte le proprie roadmap e cercare di capire come rendersi utile in un periodo così particolare. Il team ha quindi riprogettato le roadmap per concentrarsi su caratteristiche, funzionalità e prodotti più in linea con le nuove esigenze dei clienti.

Per di più, Daxko aveva concluso da poco nove distinte acquisizioni per espandere il proprio portafoglio di prodotti e tecnologia. E ogni acquisizione aveva la propria infrastruttura e il proprio ciclo di vita dello sviluppo.

Una volta rese operative le nuove funzionalità, e con un panorama IT più eterogeneo e notevolmente ampliato, la sfida più grande per Daxko era monitorare lo stato e le prestazioni dei suoi prodotti.

Le soluzioni Daxko vengono eseguite in un ambiente cloud ibrido che comprende quattro centri dati e 27 account Amazon Web Services (AWS) tra ambienti di produzione e non di produzione. Sono scritte in diversi linguaggi, su una moltitudine di piattaforme, da più team di sviluppatori in tutto il mondo.