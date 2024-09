Comtelsat utilizzava già le tecnologie IBM Aspera per consentire un trasferimento veloce e sicuro per i petabyte di dati video che i suoi clienti inviano e ricevono ogni anno.

«Quando si è presentata l'opportunità di lavorare a questi progetti governativi, il nostro primo pensiero è stato quello di utilizzare un'infrastruttura cloud pubblica di base», spiega Gómez. «Ma ci siamo resi conto che per noi il cloud non è una commodity: è un elemento fondamentale delle soluzioni che realizziamo».

Comtelsat ha scelto gli IBM Cloud Bare Metal Servers, che offrono un'infrastruttura altamente configurabile che l'azienda può adattare in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Con un'architettura single-tenant, ogni server è completamente dedicato ai carichi di lavoro che Comtelsat gli assegna, quindi non c'è il rischio di dover competere con altri utenti per le risorse. Inoltre, i dati sensibili di ogni cliente possono essere completamente isolati, creando un ambiente altamente sicuro.

Per fornire un repository efficace per grandi volumi di dati video, Comtelsat utilizza IBM Cloud Object Storage. L'architettura cluster altamente scalabile e resiliente della soluzione aiuta a proteggere i dati dai rischi, anche in caso di guasto di uno o più nodi di storage. Nel frattempo, i suoi algoritmi avanzati consentono di archiviare un minor numero di copie ridondanti di ciascun file, mantenendo i costi bassi. La soluzione di storage a oggetti cloud si integra inoltre direttamente con IBM Aspera on Cloud per consentire il trasferimento rapido e affidabile dei dati video in entrata e in uscita dal cluster.

Gómez aggiunge: «C'è anche un aspetto umano. Il rapporto con il nostro provider di cloud e il supporto che ci fornisce sono importanti quanto la tecnologia stessa. IBM ha l'infrastruttura qui in Messico, parla la lingua e ha uno staff tecnico molto forte. Naturalmente ci sono altri giocatori, ma non si sentono del posto: IBM gioca per la squadra locale, in tutto il mondo».