Queste solo le parole di Dario Luna, Chief Risk Officer di CNP Vita Assicura, azienda che opera nel segmento privato contraddistinguendosi per una marcata personalizzazione delle soluzioni offerte e per la competenza del team. La società è operativa sul mercato aperto con un approccio multi-partner, stabilendo accordi con importanti gruppi bancari, reti di consulenti finanziari, agenti plurimandatari e broker. Tramite questi partner propone in Italia soluzioni assicurative vita che si distinguono per qualità, semplicità e sostenibilità: una gamma completa di soluzioni per la protezione della persona, la previdenza, il risparmio e l’investimento.

In uno scenario che cambia ed esigenze in rapida evoluzione, CNP Vita Assicura punta a restare al fianco dei clienti per proteggere i loro progetti di vita, assicurando un mondo più aperto.

Oggi nel settore assicurazioni vita, ci sono numerose tendenze che rendono favorevole l'avvio di progetti di innovazione tecnologica per rispondere a esigenze di diversa natura. La prima è quella di adeguarsi alle normative che richiedono maggior controllo dei rischi operativi, ICT e Cyber, imponendo alle aziende di investire in processi strutturati di governo del rischio. A questa si aggiunge anche la necessità di migliorare i modelli di valutazione (assessment) e quindi di dotarsi di tecnologie che aiutino a “cablare” i propri modelli in soluzione stabile per diffonderli in azienda, che siano in grado di supportare e integrare le informazioni e le attività, ma soprattutto per rendere più efficienti i processi interni di valutazione.

Attraverso la re-ingegnerizzazione delle informazioni e dei processi, CNP Vita Assicura è stata in grado di raggiungere una serie di risultati positivi.