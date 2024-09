Con l'accelerazione del ritmo dell'innovazione nei media online, nei giochi e nei social network, Internet sta rapidamente diventando il mezzo di intrattenimento preferito, soprattutto tra i millennial. Se estrapoliamo questa tendenza, è probabile che la prossima generazione, che oggi è composta da bambini, consumerà media e intrattenimento quasi esclusivamente attraverso Internet.

Chiunque abbia visto un bambino incollato al suo programma preferito su un tablet o un bambino di dieci anni giocare a Minecraft online con i suoi amici, sarà incline a credere a questa previsione. Certamente, oggi Internet gioca un ruolo molto più importante nella vita dei bambini rispetto al passato, non solo per fruire in modo più conveniente dei media tradizionali, ma anche per accedere a categorie di intrattenimento completamente nuove, come lo streaming di videogiochi su siti come Twitch.

Tuttavia, poiché i bambini trascorrono sempre più tempo su Internet, il rischio che entrino in contatto con contenuti inappropriati diventa sempre più preoccupante per i genitori. C'è un crescente desiderio di stabilire limiti chiari riguardo ciò che i bambini possono vedere e fare online, ma a meno di controllare manualmente ogni singolo sito, è quasi impossibile per i genitori ottenere una supervisione efficace dell'attività online dei propri figli.

ChildRouter, il prodotto di Cloudera, è stato sviluppato con l'idea di offrire ai genitori un modo semplice per monitorare e gestire l'utilizzo di Internet da parte dei membri della famiglia. ChildRouter è un innovativo router Internet che consente ai genitori di gestire l'accesso a categorie di siti in base al dispositivo, in modo da poter mantenere i propri PC e laptop liberi da vincoli e avere allo stesso tempo la garanzia che ai telefoni e ai tablet dei propri figli verrà impedito di visitare siti non idonei.

Per portare il suo prodotto a un livello superiore, Cloud-Nanny desiderava andare oltre l'inserimento manuale dei siti in una blacklist o una whitelist e creare un sistema di filtraggio più sofisticato e intelligente in grado di riconoscere automaticamente quando un sito potrebbe essere inadatto a un particolare pubblico.