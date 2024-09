Attualmente, il team si affida all'automazione basata sull'intelligenza artificiale di Turbonomic per eseguire 45.000 azioni al mese. "Se si considera la complessità del nostro ambiente e l'impatto di Turbonomic, la quantità di tempo risparmiata grazie all'allocazione automatica delle risorse di Turbonomic è incalcolabile: non potremmo eseguire quel volume di azioni senza l'automazione di Turbonomic", afferma Lyteson. Il gruppo ha infatti registrato una diminuzione nei limiti di memoria cumulativa pari a 3,8 TB e una diminuzione del nelle richieste della CPU del 64%. Questi dati hanno un impatto finanziario significativo sul business: aiutano a ridurre al minimo il costo del lavoro, eliminano il tempo dedicato alle correzioni manuali e consentono al team di concentrarsi sull'innovazione. Grazie a questi miglioramenti, il gruppo è in grado di estendere la durata dell'infrastruttura esistente ed evitare investimenti non necessari in nuovo hardware, oltre a ottimizzare ulteriormente le proprietà Red Hat OpenShift in esecuzione su IBM Cloud®.

In futuro, il team prevede di adottare Turbonomic anche per la pianificazione e il monitoraggio dell'infrastruttura come servizio (IaaS) e per la pianificazione dell'ottimizzazione delle risorse del cluster. Sfrutteranno Turbonomic anche per applicazioni mission critical in produzione. "Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto finora grazie a Turbonomic e non vedo l'ora di vedere gli obiettivi che raggiungeremo con questa piattaforma", afferma DeJana.