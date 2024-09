La previsione del prezzo ottimale di un prodotto è una parte fondamentale di qualsiasi strategia di vendita del prodotto stesso. Spesso però può trattarsi di un compito arduo, in particolare quando ci sono centinaia di prodotti da valutare insieme a dati critici come la cronologia degli acquisti dei clienti, la cronologia dei prodotti, le tendenze del settore e i tassi di inflazione. In aggiunta alla complessità, spesso tali dati sono incompleti o in rapida evoluzione.

I venditori e i Business Partner IBM hanno dovuto affrontare delle difficoltà nella stima dei prezzi ottimali per i prodotti che stavano vendendo. A causa dell’accesso limitato a dati storici critici sulle vendite dei prodotti, sulle tendenze del settore e sulla cronologia delle negoziazioni, hanno dovuto fare affidamento in gran parte sulle esperienze personali con lunghe valutazioni manuali, non scalabili quando si prendono decisioni sui prezzi per migliaia di clienti e centinaia di prodotti. Queste valutazioni manuali hanno portato anche a processi di approvazione molto lunghi, che hanno influito sulla capacità di concludere efficacemente le trattative in tempo e con un elevato grado di fiducia.

Inoltre, era difficile per i venditori integrare i dati di vendita e di prodotto con i dati provenienti da sistemi legacy eterogenei e di terze parti. Anche le variazioni nei dati geografici, aziendali e sulle tendenze del mercato hanno influito sull’accuratezza delle previsioni. Tutto questo ha reso difficile per IBM competere con aziende con offerte meno numerose ma simili e tempi di approvazione più rapidi sul mercato.