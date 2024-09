Per coloro che stanno dietro a questi successi, lo slancio crescente di Capital Bank equivale a una conferma delle strategie di mercato favorevoli alla crescita e del valore di essere tecnologicamente preparati a mettere in atto tali strategie. Nel 2020, come quasi tutte le organizzazioni, i dirigenti della Capital Bank stavano concentrando molte delle loro risorse nel tentativo di comprendere e adattarsi alle sfide poste dalla pandemia. Allo stesso tempo, però, riflettevano attentamente sulle prospettive di crescita a lungo termine della banca e su come migliorarle.

Fino a quel momento, Capital Bank era stata un solido attore regionale focalizzato principalmente sul mercato delle grandi imprese e, più recentemente, delle piccole e medie imprese. Per i principali decisori della banca, il mercato del retail banking, in Giordania e nella regione circostante, rappresentava un'enorme opportunità non sfruttata, soprattutto sul lato digitale. Dei 10 milioni di cittadini della Giordania, ad esempio, circa l'80% erano utenti di telefonia mobile e questo collocava essenzialmente la maggior parte di loro nel potenziale mercato dei servizi bancari digitali. Al contrario, poco più di un quarto della popolazione femminile del paese, e circa la metà di quella maschile, aveva effettivamente un conto in banca. In quell'enorme divario, Capital Bank ha riconosciuto l'opportunità di espandere la sua attività retail, aumentando così i propri ricavi.

Ha intravisto la possibilità di intraprendere due percorsi chiave. Oltre a creare una banca digitale, denominata Blink, la Capital Bank ha preso in considerazione anche l'acquisizione strategica di altre banche per aumentare la propria presenza nel settore bancario retail e corporate. Entrambi avevano il potenziale per aggiungere nuovi clienti retail e corporate, ai quali Capital Bank poteva fornire un'ampia gamma di servizi. Ma i dirigenti della banca, come il Group Chief Operating Officer (COO) Izzidin Abusalameh, sapevano anche che la piena realizzazione di questa visione richiedeva che Capital Bank la mettesse in atto nel modo giusto. "Per noi, attuare un'acquisizione significa integrarla in modo rapido e senza intoppi, offrendo un'esperienza personalizzata di alta qualità a tutti i nostri clienti", afferma. "Consideriamo la gestione unificata dei dati come il fondamento di tali capacità".



Perché la gestione dei dati? In fondo, spiega Abusalameh, si tratta di conoscere il cliente. "Fondamentalmente, le nostre strategie retail e corporate si basano sull'acquisizione di una profonda comprensione dei nostri clienti e sull'utilizzo di tale conoscenza per coltivare e rafforzare le nostre relazioni con loro", afferma. “In questo senso, disporre della giusta infrastruttura dati, per raccogliere, organizzare e analizzare i dati, è fondamentale per il successo della nostra strategia”.