La soluzione si è rivelata come il nuovo inizio di un percorso di automazione attraverso la governance dei documenti, che ha contribuito ad aumentare la produttività e l'efficienza e a risparmiare tempo. Per prima cosa, adesso la conoscenza è più centralizzata e le fonti sono omogeneizzate in modo che i documenti non vengano più utilizzati singolarmente, ma in un unico punto. Sono state incorporate anche funzionalità di monitoraggio che forniscono dati aggiuntivi su come gli utenti interagiscono con le informazioni. Con le informazioni concentrate in un unico posto e in un linguaggio naturale, sono aumentate anche la soddisfazione e l'autonomia dei dipendenti, mentre è diminuita la loro curva di apprendimento.



In futuro, il team si augura di estendere la soluzione e i suoi benefici a tutta l’organizzazione.