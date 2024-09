Con IBM Planning Analytics alla base di tutte le attività di gestione delle prestazioni finanziarie, BWG Foods ha accelerato il processo di pianificazione del bilancio, eliminato la sua dipendenza dalle persone chiave e automatizzato la generazione dei report chiave.

"Con il nostro sistema precedente ci sarebbero volute settimane per completare un ciclo di pianificazione del bilancio, ma ora possiamo farlo in pochi giorni e senza dover lavorare la sera e nei fine settimana", racconta Tim O'Leary. "Grazie a IBM Planning Analytics, abbiamo risparmiato oltre 240 ore nel processo di pianificazione del budget e oltre 8 ore alla settimana nella rendicontazione delle vendite. Questo ha reso la vita molto più facile al nostro team addetto al bilancio e alla rendicontazione, lasciandoci più tempo per concentrarci sull'ottimizzazione dei nostri report.

Le funzionalità intelligenti di automazione della soluzione IBM consentono a BWG Foods di risparmiare molto tempo. Ad esempio, l'azienda risparmia una notevole quantità di tempo perché IBM Planning Analytics calendarizza automaticamente e istantaneamente le spese generali, un processo che in precedenza richiedeva fino a un paio di settimane per ogni ciclo di bilancio. Allo stesso modo, l'automazione dei processi ETL tra Planning Analytics e gli altri sistemi finanziari e di rendicontazione dell'azienda ha ridotto significativamente il carico di lavoro per il team finanziario.

Sherlock aggiunge: "Non solo possiamo generare molto più velocemente bilanci e rendicontazioni sulle vendite, ma abbiamo anche visto un grande miglioramento in termini di precisione. Non abbiamo mai avuto bisogno di inviare correzioni per un singolo report da quando abbiamo iniziato a utilizzare Planning Analytics".

Fornendo agli utenti aziendali di BWG Foods un'interfaccia molto più intuitiva, l'azienda ha anche ridotto i rischi e rafforzato la pianificazione della continuità delle operazioni aziendali. Il sistema di Planning Analytics è più strutturato rispetto al vecchio sistema dell'azienda, e guida gli utenti in un processo passo-passo per completare ogni flusso di lavoro, il che richiede meno conoscenze specialistiche.

Tim O'Leary conclude: "Grazie a IBM Planning Analytics, siamo stati in grado di semplificare significativamente i nostri processi di rendicontazione e pianificazione del bilancio e siamo riusciti a ottenere una visione altamente dettagliata delle prestazioni di ciascuno dei nostri convenience brand e dei singoli punti vendita. Grazie alla capacità di fornire report accurati, dettagliati e tempestivi, possiamo far sì che i principali responsabili decisionali di BWG Foods riescano a costruire strategie di sviluppo aziendale basate sui fatti per sostenere la crescita futura."