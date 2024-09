Il Cognitive Command Center di Buzz Radar trasforma il modo in cui i clienti consumano i dati di marketing strutturati e non strutturati su tutta la linea, fornendo insight immediati. Gli utenti possono creare dashboard in tempo reale per ricevere avvisi su problemi, opportunità e tendenze, esplorare l'intuitiva piattaforma Insights del Command Center o usare Tombot per rispondere a domande specifiche in linguaggio naturale.

Organizzazioni come Heineken, WPP, Nokia Mobile e FX Network sono tutti utenti della piattaforma Buzz Radar, che aiuta i team di marketing e comunicazione a rispondere a domande chiave come: “Quali argomenti sui social media stanno influenzando la salute del nostro marchio in questo momento?", “Quanto sono efficaci le storie che i nostri concorrenti stanno proponendo alla stampa?", "Dove reagirà meglio il nostro pubblico online alla nostra nuova campagna di paid media?", e ancora, "Chi sono i maggiori influencer su questo argomento e come possiamo coinvolgerli nel modo più efficace?".

Charlton commenta: «Molte organizzazioni di marketing dispongono di una serie di strumenti distinti e complicati che possono rispondere a queste domande con il supporto di data scientist o analisti, ma non sono in grado di riunire il tutto e renderlo accessibile alla maggior parte dei marketer. Stiamo fornendo una piattaforma che aiuta il Chief Marketing Officer a partecipare a un maggior numero di conversazioni e a riunire tutti i diversi team di marketing intorno a un obiettivo comune.

«Inoltre, fornendo una visione immediata del rendimento dell'investimento, diamo ai nostri clienti i dati di cui hanno bisogno per ottimizzare le loro campagne in corso, consentendogli di risparmiare milioni di dollari».

Ad esempio, Buzz Radar ha recentemente lavorato con un cliente che organizza uno dei principali eventi tecnologici al mondo. Il cliente voleva trasformare il proprio marchio e offrire un valore aggiunto ai suoi espositori, tra cui alcune delle più grandi aziende globali di elettronica.

Buzz Radar ha fornito un dashboard del Cognitive Command Center che ha monitorato il buzz sui social media intorno a ogni singola azienda, categoria di prodotto e argomento e ha reso disponibili le informazioni agli espositori per aiutarli a sfruttare al massimo il loro tempo all'evento. Questo ha contribuito a creare una nuova percezione del cliente come un'organizzazione realmente proattiva, tecnologicamente avanzata e basata sui dati.

Dal punto di vista di Buzz Radar, le piattaforme IBM Cloud e Watson sono fattori chiave per realizzare la missione dell'azienda.

«La nostra più grande risorsa sono le nostre persone: possiamo avere successo solo attraendo e trattenendo talenti di livello mondiale che possano mantenere la nostra tecnologia un passo avanti rispetto ai nostri concorrenti», afferma Charlton. «La piattaforma IBM elimina la necessità di occuparsi della noiosa manutenzione IT che occuperebbe, probabilmente, due o tre dei nostri sviluppatori a tempo pieno. In questo modo, possono concentrarsi al 100% sulle parti più interessanti del lavoro: questo ci ha permesso di non perdere nessuno sviluppatore in oltre cinque anni. Ed è un vantaggio quasi incalcolabile per la nostra attività».

Conclude: «La curva di apprendimento con IBM Cloud è un po' più accentuata rispetto ad alcuni servizi cloud di base, ma la maggiore flessibilità e l'accesso ai servizi Watson ripagano appieno. Se vuoi realizzare qualcosa in fretta potresti essere tentato di cercare altrove, ma se vuoi agire d'astuzia e creare un prodotto davvero valido, IBM Cloud è la strada da percorrere».