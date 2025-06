Benete e IBM® Client Engineering hanno avviato un progetto pilota di quattro settimane per migliorare la funzionalità delle dashboard di BeneCare, sfruttando IBM watsonx.ai®. Con l'accesso ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), in particolare Llama e Mistral, Jupyter Notebook e al kit di sviluppo software Python watsonx.ai, Benete ha risparmiato tempo prezioso nelle procedure di documentazione, consentendo agli operatori sanitari di concentrarsi maggiormente sui pazienti.

Creando di modelli di prompt in watsonx.ai, Benete ha ottenuto variabili, dati e attività da IBM Cloudant®, un database JSON (JavaScript Object Notation) scalabile. Questo database non solo memorizzava insight da sensori IoT e forniva risultati e riepiloghi dei dati strutturati, ma interrogava anche i dati e i riepiloghi in modo efficiente.

Benete ha tracciato il processo di sviluppo e monitorato varie metriche LLM all'interno dei modelli di prompt generati con Jupyter Notebook. Questi modelli di prompt sono stati quindi tracciati utilizzando schede informative sull'AI create da IBM watsonx.governance® per monitorare e valutare i modelli AI. Inoltre, questi modelli di prompt tracciati tramite scheda informativa AI sono stati salvati separatamente in modo che Benete potesse registrare il numero di token utilizzati dall'unità di assistenza e monitorarne i costi—una caratteristica preziosa in una soluzione integrata. Questi prompt sono stati poi implementati in watsonx.ai per diventare endpoint in cui i dati vengono trasformati in insight e integrati in BeneCare.

Integrando tutti questi componenti, Benete ha creato e automatizzato con successo riepiloghi intuitivi dai suoi dati utilizzando watsonx.ai, che possono essere tradotti anche in varie lingue nonostante i vincoli di tempo e lingua. La dashboard BeneCare monitora costantemente le metriche chiave dell'assistenza e genera dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I report di riepilogo, che in precedenza venivano generati e interpretati manualmente, vengono ora generati istantaneamente in meno di 5 secondi utilizzando questi dati, consentendo ai professionisti sanitari di prendere decisioni informate e fornire la migliore assistenza possibile. Llama e Mistral sono stati gli LLM scelti per essere implementati su watsonx.ai per le loro dimensioni, i benefici sui costi e le valutazioni positive del modo in cui i report sono stati scritti per soddisfare al meglio le esigenze di Benete. Dopo aver testato l'efficacia di entrambi i modelli, Benete è in grado di mantenere la funzionalità indipendente dal modello, consentendo flessibilità nello sviluppo di LLM.