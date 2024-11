Per affrontare queste sfide, ASPHI Onlus ha collaborato con IFAB (International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) e IBM Client Engineering per esplorare come l'intelligenza artificiale (AI) poteva essere applicata in questo ambito. L'associazione ha condotto un proof of concept (POC) coinvolgendo la piattaforma IBM® watsonx.ai IBM® Watsonx Assistant, IBM® Cloud Code Engine e il database IBM® Cloudant . Il POC è durato 4 settimane. Ha coinvolto 14 persone provenienti da ASPHI Onlus, IFAB e IBM e ha utilizzato i dati della fondazione e quelli disponibili al pubblico.

Il team ha sviluppato "Limpide Letture", una piattaforma innovativa che consente ai lettori di ogni livello di accedere a testi complessi in modo più semplice e coinvolgente. Utilizzando le solide capacità analitiche di watsonx, ha sviluppato uno strumento che semplifica la lettura e guida l'utente verso nuovi materiali didattici.

Limpide Letture trasforma l'esperienza dell'utente in vari modi:

Classifica il testo in categorie, come "narrativo" o "espositivo"

Genera titoli, riassunti ed elementi interattivi per aumentare il coinvolgimento dei lettori

Semplifica il testo in un formato di facile comprensione

Fornisce quiz per verificare la comprensione dei contenuti

Suggerimenti personalizzati riguardanti metodi di lettura ottimali, presentati tramite materiali semplificati o guide dettagliate che evidenziano vocaboli e strutture di frasi complesse

Per supportare la piattaforma, il team ha anche progettato "LucIA", un assistente virtuale basato sull'AI a disposizione degli utenti, in grado di rispondere a qualsiasi domanda sul testo. L'assistente virtuale è basato su watsonx.ai e utilizza watsonx Assistant per gestire la consultazione dei testi da leggere in qualsiasi momento, offrendo assistenza in tempo reale. Inoltre, IBM Cloudant e IBM Cloud Code Engine forniscono ambienti di storage e runtime solidi e scalabili per l'applicazione, che consentono di archiviare e recuperare grandi volumi di documenti e dati di sessione con un impegno e una manutenzione minimi.

Grazie agli strumenti AI di Limpide Letture e LuCIA, ASPHI Onlus consente a ogni studente di ricevere risorse personalizzabili strettamente in linea con le competenze individuali.