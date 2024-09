L'assistente digitale è stato creato con IBM® watsonx.ai, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di classe IBM Granite1, IBM® Watson Discovery e IBM® Cloud Code Engine aumentati con contenuti IBM interni strategici, principalmente documenti relativi alle vendite.

IBM Consulting, IBM Software e l'organizzazione IBM CIO hanno utilizzato la tecnologia e gli strumenti IBM per trasformare la gestione delle proposte e hanno contribuito all'ottimizzazione dei prodotti a livello aziendale comunicando feedback ai team di prodotto. Ad esempio, watsonx.ai ha aiutato a generare risposte alle domande degli utenti, mentre IBM Granite ha tradotto le query degli utenti e ha cercato contenuti tra inglese e giapponese. Per effettuare ricerche nei siti Web esterni di IBM, il team ha utilizzato IBM Watson Discovery con IBM Cloud Code Engine, ricevendo e salvando il registro delle attività degli utenti in un'applicazione di database.

L'assistente digitale è stato progettato per consentire agli utenti di individuare e mettersi in contatto con esperti in materia, accelerare la ricerca di contenuti e automatizzare la ricerca di informazioni sui prodotti IBM, come assistenza prodotti, guide prodotti e team di prodotto. Utilizza la ricerca generativa, che combina elementi della ricerca online tradizionale con tecniche di machine learning per fornire ai dipendenti IBM risposte applicabili in base alle query.

Quando utilizzano AskTECHNO, i dipendenti IBM possono porre domande in giapponese e in inglese per ricevere una risposta. La tecnica Retrieval-Augmented Generation (RAG) consente all'assistente digitale di utilizzare i contenuti ingeriti per creare risposte che incorporano le informazioni più pertinenti trovate. Le risposte offerte da AskTECHNO includono le fonti delle informazioni e la data di pubblicazione o di ultimo aggiornamento delle informazioni.

IBM Japan ha lanciato la prima versione di AskTECHNO nell'aprile 2024. In futuro, il piano è quello di continuare a migliorare AskTECHNO per ridurre il workload di ricerca, migliorare la qualità delle risposte, inserire ulteriori contenuti in inglese, ampliare la copertura della ricerca e promuovere AskTECHNO per far crescere l'adozione globale. L'intenzione è che tutti i dipendenti IBM utilizzino l'applicazione, in particolare i nuovi arrivati che necessitano di assistenza nella ricerca e nell'individuazione dei contenuti delle proposte desiderati.

1watsonx.ai include foundation model creati da IBM denominati IBM Granite. Questi foundation model multidimensionali applicano l'AI generativa sia al linguaggio che al codice.