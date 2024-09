Per trovare la tecnologia giusta per aiutare a trasformare la propria attività, ARDIC ha provato una varietà di soluzioni offerte da aziende operanti in Egitto. Dopo aver testato diverse soluzioni, l'azienda ha deciso di implementare IBM Planning Analytics per potenziare il budgeting e per una pianificazione più efficiente, nonché per semplificare la gestione dei progetti.

Soueif commenta: “Inizialmente, abbiamo esaminato sistemi di pianificazione, definizione del budget e gestione dei progetti pronti all'uso. Tuttavia, ci siamo presto resi conto che il nostro complesso modello di business richiedeva una soluzione molto più versatile, da personalizzare in base alle nostre esigenze specifiche.



"La solidità e la flessibilità di IBM Planning Analytics ci hanno veramente colpiti. Ci è piaciuto anche il fatto che abbiamo potuto implementare Planning Analytics nel cloud ed evitare le spese di gestione e manutenzione di una soluzione on-premise. IBM ha inoltre suggerito di collaborare con Business Vision per la realizzazione del processo di implementazione".



Business Vision, un Business Partner IBM, ha collaborato a stretto contatto con ARDIC per sviluppare una soluzione completa per la pianificazione strategica, operativa e di progetto in IBM Planning Analytics. Definendo chiaramente le relazioni tra i tre piani esplicitamente all'interno del sistema, ARDIC sarà in grado di allineare meglio la propria attività con le condizioni di mercato in continua evoluzione.



Per aiutare a controllare e assegnare i costi in modo efficace, ARDIC sta costruendo un modulo in IBM Planning Analytics che applicherà la sua politica di controllo delle richieste di acquisto rispetto ai budget di progetto prima che venga effettuato qualsiasi pagamento, riducendo quindi il rischio di spese non pianificate.



Al momento della redazione del presente documento, ARDIC e Business Vision stanno anche integrando IBM Planning Analytics con il sistema ERP Maisonette dell'azienda. Una volta completata l'integrazione, ARDIC sarà in grado di importare automaticamente i dati effettivi dal suo sistema finanziario ai suoi piani e garantire che ogni progetto proceda secondo programma.



"Siamo molto soddisfatti di Business Vision", continua Soueif. “È stato facile lavorare con il loro team e hanno adottato un approccio amichevole e professionale all'implementazione. Per esempio, sono stati disposti ad ampliare l'ambito del progetto quando ci siamo resi conto che i nostri requisiti erano più complessi di quanto sembrassero all'inizio. Nel corso dell'intero processo, Business Vision si è impegnata al 100% per aiutarci a utilizzare IBM Planning Analytics al massimo delle sue potenzialità."