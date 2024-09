La nuova infrastruttura di APIS IT semplifica il processo di ricreazione delle applicazioni da un backup, offrendo resilienza dei dati per una continuità di servizi aziendali e IT. Consente la collaborazione tra team, con diversi microteam che gestiscono i componenti dell'ambiente e lavorano insieme per raggiungere i propri obiettivi aziendali. Anche dal punto di vista dell'infrastruttura, APIS IT sta traendo beneficio della sicurezza by design per ogni applicazione containerizzata che distribuisce. Ciò consente all'APIS IT di applicare in modo coerente le policy di sicurezza nell'intero ecosistema OpenShift, proteggendolo da ransomware e malware.

Il vantaggio più importante per APIS IT è che IBM Spectrum Protect Plus esegue il backup solo del volume persistente dello snapshot senza influire sul volume persistente in esecuzione. Di conseguenza, fornisce resilienza dei dati senza interferire con il workload di produzione.

“L’efficienza risultante consentirà ad APIS IT di eseguire workload più diversificati in volumi maggiori. Consentirà inoltre ad APIS IT di migrare alcune delle applicazioni legacy dei nostri clienti verso applicazioni più nuove e moderne”, afferma Jasmin Strkonjic, Head of Distributed Systems presso APIS IT. “Tutti gli enti governativi, i ministeri e gli uffici, a livello locale e a livello nazionale, stanno tentando di digitalizzare il proprio lavoro. La Croazia sta tentando di creare più piattaforme digitali per i nostri cittadini—questo ambiente sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere questo obiettivo."

Per semplificare ulteriormente la soluzione, tutto lo storage viene gestito dalla console OpenShift. L'aggiunta di database è semplice e richiede solo pochi minuti.