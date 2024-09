"Molti di questi comuni si trovano in campagna", osserva Johan Ekberg, Chief Executive Officer di Apendo AB, Business Partner di IBM. "La popolazione è più anziana e le loro entrate fiscali si stavano riducendo già prima del 2020, il COVID-19 ha solo reso loro la vita più difficile."

Al contrario, le aspettative dei cittadini in merito a velocità ed efficienza dei servizi governativi sono aumentate solo nell'attuale età digitale. E se in passato l'aggiunta di personale poteva essere un'opzione disponibile per far fronte all'aumento dei carichi di lavoro, ora queste città e paesi avevano bisogno di una strategia che fosse in grado di interfacciarsi in modo più efficiente con i cittadini e fornire loro i servizi.

Questa sfida è ciò che ha spinto Apendo a creare una soluzione in grado di fornire in modo efficiente servizi digitali ai cittadini. Invece di contattare un call center locale o rivolgersi a un ufficio governativo, i residenti possono richiedere informazioni o segnalare problemi attraverso un assistente virtuale intuitivo, accessibile tramite smartphone o dal web senza interazione umana.

"In Svezia abbiamo oltre 290 comuni", spiega Ekberg. "E solo una manciata di questi usa un qualsiasi tipo di chatbot per i cittadini. È un mercato enorme, nonché una soluzione perfetta per trovare un equilibrio tra budget e servizi".