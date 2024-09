IBM Cloud Pak for Data System è una soluzione di data fabric in-a-box di cloud ibrido completa, on-premise.Il suo ambiente preconfigurato, ad alte prestazioni, è progettato per favorire la produzione di insight e innovazione.



Il sistema è basato su Red Hat® OpenShift® Container Platform e combina archiviazione, calcolo, reti e software in nodi plug-and-play, per una scalabilità semplice per le esigenze aziendali.Un'unica dashboard consente di semplificare la gestione e il monitoraggio con installazioni di dimensioni appropriate, per soddisfare i requisiti a costi contenuti.