Con una lunga esperienza nello sviluppo di software per il sistema operativo IBM® i, la tecnologia IBM è stata una scelta naturale per l'azienda. Per supportare il suo nuovo portafoglio di soluzioni SaaS, Antara Zenith ha scelto i server IBM® Power S914 e lo storage IBM® FlashSystem 5015.

Ernest Gisbert, New Business Manager di Antara Zenith, commenta: "Conosciamo in prima persona la sicurezza offerta da IBM i sulla piattaforma IBM Power. IBM costruisce alcuni dei server più performanti del mercato, e ogni generazione di IBM Power fa un passo avanti. Combinando IBM Power con l'all flash storage di IBM, eravamo sicuri di poter creare un'offerta SaaS in grado di fornire ottimi servizi alle aziende dei nostri clienti”.

Come risultato di questo progetto, Antara Zenith è diventato il primo fornitore indipendente di software (ISV) in Spagna a fornire il proprio software tramite un modello SaaS supportato da IBM Power con IBM i. L'azienda ha collaborato con l'IBM business partner Arrow ECS per l'acquisto della soluzione.

"Stiamo rivoluzionando il settore con una nuova offerta SaaS che garantisce la sovranità dei dati per le aziende in Spagna", afferma Lucas. “Arrow era il partner giusto per questo percorso: abbiamo un rapporto con loro da molti anni e per noi sono un distributore strategico. Il team di Arrow dimostra professionalità, iniziativa e competenza in ogni interazione."

Antara Zenith ha implementato le soluzioni rispettando le tempistiche e il budget previsti. L'azienda gestisce gli ambienti IBM i e Red Hat® Enterprise Linux® in parallelo sulla piattaforma IBM Power.

"I server e lo storage IBM sono molto versatili", aggiunge Molero. "Il nostro software basato su IBM i funziona perfettamente insieme al nostro livello di virtualizzazione dei server basato su Red Hat Enterprise Linux. In futuro, abbiamo intenzione di creare ambienti di servizi web basati su Linux. IBM Power ci offre un unico punto di controllo per un ambiente eterogeneo".