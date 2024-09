Introdurre l'idea del self-service per i dipendenti. AB InBev desiderava semplificare il suo complicato panorama HR implementando un'unica soluzione globale per supportare i dipendenti e migliorare la loro esperienza, e ha scelto workday come software di gestione del capitale umano (HCM). Lavorando con un team dei servizi di consulenza IBM® Workday, parte di IBM® Consulting, AB InBev ha collaborato con IBM per correggere l'integrazione tra le applicazioni HR legacy e il software HCM.



A causa del COVID-19, non era più possibile avere delle persone sul posto durante l'implementazione, e il collegamento tra sedi con fusi orari diversi ha rappresentato un ulteriore ostacolo. I due team dovevano creare e gestire l'intera metodologia da remoto, il che li costringeva a riadattare i piani e riorganizzare le sessioni di progettazione. All’inizio, adattarsi al nuovo modo di lavorare virtuale sembrava scoraggiante. Tuttavia, la capacità di tutti di adottare un approccio agile durante l'intero processo ha permesso ad AB InBev di continuare a essere operativa, anche durante una pandemia.

"Sappiamo che confrontarsi di persona crea un livello di coinvolgimento completamente diverso, ma quando il COVID-19 ci ha colpito, abbiamo dovuto adattarci", afferma Guilherme Isidoro, Global Director/People Tech di AB InBev. "Avevamo un obiettivo comune e siamo riusciti a mettere insieme una rete".

IBM Consulting ha superato le sfide legate alla collaborazione con sei diverse zone geografiche e applicazioni legacy frammentate per completare con successo il recupero dei dati ed eseguire test end-to-end, garantendo una percentuale di superamento del 100%.

Con l'implementazione di Workday, il nuovo sistema modernizzato è diventato un one-stop-shop che consente ai dipendenti di gestire più processi legati alla carriera, come la ricerca di ruoli, la navigazione negli organigrammi e la connessione con i colleghi in spazi diversi. Il sistema fornisce anche uno spazio in cui acquisire obiettivi personali e ricevere feedback. Per i manager, Workday è diventato un luogo universale in cui fare cose per se stessi e per i loro team. Possono osservare i membri del team e trovare informazioni su retribuzioni, valutazioni delle competenze e aspirazioni di carriera. Questa nuova prospettiva consente ai manager di comprendere e connettersi ulteriormente con i dipendenti in modi che non erano possibili in passato.

Quello che una volta era uno strumento multisistema con dati non organizzati si è trasformato in una singola fonte affidabile, che ha consentito ad AB InBev di eseguire operazioni di analytics per iniziative come l'esame del turnover dei dipendenti su scala locale. Workday offre ad AB InBev un percorso semplificato per la gestione e l'analisi dei dati, aiutando l'azienda a raggiungere gli obiettivi e a migliorare i processi HR nell'intera organizzazione.

"Ciò che abbiamo fatto finora è lavorare in un modo standard facendo funzionare un unico sistema che ci consentisse di accedere liberamente ai dati in modo da poter proseguire il nostro percorso di analisi dei dati", aggiunge Isidoro. "Inoltre, disponendo dello stesso processo, degli stessi sistemi e delle stesse conoscenze derivanti da dati e analytics, iniziamo a generare un'esperienza migliore per i nostri dipendenti".