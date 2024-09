ANAS S.p.A.

Grazie a un sistema di gestione dei contenuti supportato dalle soluzioni IBM, ANAS ha raggiunto il suo obiettivo di semplificare i processi, risparmiando tempo e contribuendo a contenere i costi operativi.

"Grazie a IBM Content Manager, possiamo scambiare i nostri piani di progettazione con gli enti di approvazione appropriati semplicemente premendo un pulsante, eliminando i costi e il complesso andirivieni di carte", spiega Biccellari.

E aggiunge: “La soluzione IBM ci sta anche aiutando ad accelerare il nostro processo di approvvigionamento interno. Per quanto riguarda l'IT, abbiamo ridotto in modo significativo il processo di approvazione, il che ci aiuta a distribuire servizi innovativi per l'azienda in modo tempestivo. I nostri dipendenti apprezzano la facilità d'uso della nuova soluzione e non abbiamo ricevuto altro che feedback positivi".

Grazie alle funzionalità di gestione granulare degli accessi, ANAS è in grado di garantire che i documenti siano accessibili a persone che lavorano in più dipartimenti quando necessario. Ad esempio, i documenti di ingegneria sono archiviati nel sistema di gestione dei documenti di ingegneria, ma possono essere consultati tramite il sistema di gestione dei documenti di approvvigionamento durante una gara d'appalto.

"La stretta integrazione tra i nostri repository di gestione dei contenuti ci consente di supportare un processo decisionale rapido ed efficace senza compromettere le nostre rigorose politiche di sicurezza delle informazioni",

afferma Biccellari.

Sulla base del successo della soluzione, ANAS prevede di utilizzare la funzionalità di gestione dei casi all'interno di IBM Business Automation Workflow per snellire i propri processi di pagamento e di incasso.

Biccellari conclude: “Guidare efficacemente i nostri progetti di costruzione è fondamentale per far muovere l’Italia. Grazie alle soluzioni IBM per la gestione dei contenuti, siamo in una posizione di forza per introdurre livelli di efficienza ancora più elevati nelle nostre operazioni".