Con la sua soluzione IBM Cloud Pak for Integration in piena produzione, Anadolu Sigorta non vede l'ora di iniziare a utilizzare l'AI per migliorare ulteriormente i suoi processi aziendali. Come spiega Abacı: "La conversione dei dati in informazioni è fondamentale per noi e vogliamo utilizzare l'AI per offrire servizi migliori e migliorare l'esperienza del cliente". Una versione di prova dei prodotti IBM Watson ha contribuito a consolidare l'impegno di Anadolu Sigorta nei confronti dell'IA e dell'apprendimento automatico e l'organizzazione sta esplorando i modi per utilizzare questa tecnologia in futuro.

"Stiamo investendo molto nel nostro canale online e nella digitalizzazione. IBM è il nostro partner più affidabile", afferma Abacı. “Ci sta aiutando in ogni ambito. La fiducia è fondamentale per me e per Anadolu Sigorta. Ci fidiamo di IBM perché è sempre con noi. Se noi non dormiamo, loro non dormono".